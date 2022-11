Beperkt verlies bij Aegon Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Aegon

(ABM FN-Dow Jones) Aegon heeft in het derde kwartaal van 2022 minder verlies geboekt dan verwacht door meevallende verliezen op het afdekken van het renterisico, maar zag de operationele inkomsten dalen door de koersdalingen van beleggingen. Dat maakte de verzekeraar donderdag voorbeurs bekend. Het nettoverlies was 206 miljoen euro, nadat een jaar eerder al 60 miljoen verlies werd geleden en het tweede kwartaal van dit jaar een verlies van 348 miljoen euro. Analisten vreesden een veel hoger nettoverlies van 685 miljoen euro, door de sterke stijging van de rente, Zij voorzagen een niet-operationeel verlies van 1,27 miljard euro, maar dat bleek de helft lager te zijn. De operationele winst daalde onverwacht van 443 miljoen naar 429 miljoen euro, door lagere fee-inkomsten na de koersdalingen op de financiële markten. Analisten rekenden hier op een stijging tot 456 miljoen. De solvabiliteit daalde ook licht van 214 naar 212 procent, waar analisten een stijging tot 216 procent voorspelden. In oktober werd een levensverzekeringenportefeuille van de Amerikaanse tak Transamerica herverzekerd, waardoor de kapitaalpositie van Transamerica werd verstevigd met 600 miljoen dollar, meldde topman Lard Friese. De solvabiliteit van de Amerikaanse tak werd negatief geraakt door de marktbewegingen, terwijl die van de Nederlandse tak verbeterde. De contanten in kas daalden van 1,68 miljard naar 1,37 miljard euro. Hier was een iets lager bedrag van 1,32 miljard euro voorzien door analisten. Eind oktober werd bekend dat Aegon zijn Nederlandse activiteiten verkoopt aan ASR Nederland. Zo kan Aegon kapitaal vrijmaken uit volgroeide activiteiten. De verzekeraar krijg een strategisch belang van bijna 30 procent in ASR plus 2,5 miljard euro in contanten. Aegon laat daarvan 1,5 miljard euro terugvloeien naar de aandeelhouders en bouwt de schulden met 700 miljoen euro af. Analisten noemden de deal positief voor beide partijen. Bron: ABM Financial News

