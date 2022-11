Ontex ziet marges licht verbeteren Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Ontex

(ABM FN) Ontex heeft in het derde kwartaal de omzet verder zien stijgen, en de marges op kwartaalbasis ook zien verbeteren. Dit bleek donderdag uit de cijfers van de luierfabrikant. De omzet uit de kernmarkten steeg in het derde kwartaal met 17 procent op vergelijkbare basis, van 351 naar 432 miljoen euro. “Een record”, aldus Ontex. De recurrente EBITDA uit de kernmarkten daalde daarentegen met 41 procent van 40,9 naar 24,0 miljoen euro, waarbij de marge halveerde van 11,7 naar 5,6 procent. Op kwartaalbasis was er wel sprake van een margeverbetering dankzij “dubbelcijferige prijsstijgingen en aanhoudende volume-, mix- en kostenreductie bijdrages die verder kosteninflatie tegengaan”. In het tweede kwartaal bedroeg de marge 4,1 procent. Bij de beëindigde activiteiten boekte Ontex een omzet van 206,4 miljoen euro en een recurrente EBITDA van 11 miljoen euro. Zo kwam de groepsomzet op 638 miljoen euro uit en de recurrente EBITDA op 35,1 miljoen euro, ofwel respectievelijk 17 procent meer en 12 procent minder dan vorig jaar. De bijbehorende marge kwam op 5,5 procent uit. De nettoschuld van Ontex bedroeg 895,2 miljoen euro per eind september. “Ik geloof dat we nu op een keerpunt staan met een start van het herstel van onze resultaten zichtbaar in onze kwartaalresultaten, en dit ondanks de voortdurende sequentiële kosteninflatie”, aldus CFO Peter Vanneste. “Onze sterke omzetgroei toont aan dat Ontex’ reputatie voor innovatieve en hoogwaardige producten stevig blijft. De winstgevendheid van de Groep is aan zijn herstel begonnen na het dieptepunt in het tweede kwartaal en zal dit ook in vierde kwartaal blijven doen”, ging de CFO verder. Outlook Ontex bevestigde donderdag de outlook voor het hele boekjaar. Daarbij rekent de luierfabrikant op een omzetgroei van ongeveer 15 procent op vergelijkbare basis in de kernmarkten. De recurrente EBITDA op de kernmarkten zou tussen 100 miljoen en 110 miljoen euro moeten liggen. Voor de hele groep zal de EBITDA aan de bovenkant van de vork van 125 tot 140 miljoen euro uitkomen. Vertrek CEO In een apart persbericht liet Ontex weten dat CEO Esther Berrozpe opstapt en opgevolgd wordt door Gustavo Calvo Paz. Deze wisseling zal aanstaande maandag plaatsvinden. “Nu Ontex de volgende fase van zijn transformatie ingaat, is de Raad van Bestuur ervan overtuigd dat de heer Calvo Paz de juiste persoon is om de uitvoering van onze strategie te versnellen”, aldus Hans Van Bylen, voorzitter van de raad van bestuur, in een toelichting. Calvo Paz heeft in het verleden onder meer bij sectorgenoot Kimerbly-Clark gewerkt. Bron: ABM Financial News

