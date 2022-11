Winst ArcelorMittal schiet tekort Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ArcelorMittal

(ABM FN-Dow Jones) ArcelorMittal heeft in het derde kwartaal van 2022 de winst nog harder zien teruglopen dan verwacht, hoewel de afname van de EBITDA meeviel. Dit bleek donderdagochtend uit de kwartaalcijfers van de staalreus. CEO Aditya Mittal benadrukte dat de sterke marktontwikkelingen uit de afgelopen twee jaar, flink verslechterden in het derde kwartaal, vanwege seizoensgebonden effecten, een terugval in de prijzen, hogere energiekosten en voorraadafbouw. "We hebben hier snel op gereageerd, door dure capaciteit terug te brengen om in te spelen op de vraag en om de vaste kosten te verlagen", aldus Mittal, wijzend op een terugval in de Europese gasconsumptie met 30 procent. Ook de staalleveringen liepen met ruim 7 procent terug ten opzichte van een jaar eerder. ArcelorMittal boekte afgelopen kwartaal een EBITDA van 2,66 miljard dollar. In het tweede kwartaal was dit 5,16 miljard dollar, wat toen het vijfde kwartaal op rij markeerde dat de EBITDA boven de 5 miljard dollar uitkwam. Analisten hadden gerekend op een EBITDA in het afgelopen kwartaal van 2,34 miljard dollar. Op een omzet van 19,0 miljard dollar behaalde de staalreus een nettowinst van 993 miljoen dollar. De consensus mikte op een winst van 1,36 miljard dollar. De winst per aandeel kwam uit op 1,11 dollar. In het derde kwartaal van 2021 boekte ArcelorMittal een omzet van 20,2 miljard dollar en een winst van 4,6 miljard dollar. In het tweede kwartaal van dit jaar lag de omzet op 22,1 miljard dollar. De vrije kasstroom bedroeg 1,1 miljard dollar. In het lopende vierde kwartaal zal de vrije kasstroom gesteund worden door een vrijval van werkkapitaal. Eind september had de staalreus een schuld van 3,9 miljard dollar. Dat was eind juni dit jaar nog 4,2 miljard. Bron: ABM Financial News

