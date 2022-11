Winstdaling Aperam valt mee Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Aperam heeft in het derde kwartaal, zoals verwacht, minder winst gemaakt. Dit bleek donderdag uit cijfers van de fabrikant van roestvast staal. CEO Timoteo Di Maulo wees in een toelichting op een geprononceerde voorraadcyclus en de uitdagende enerrgieprijzen in Europa als redenen voor de winstdaling, maar wees ook op de stabiele Braziliaanse activiteiten. Gezien de balans en de progressie met het strategische plan, heeft de topman er vertrouwen in de uitdagingen het hoofd te kunnen bieden. Op een omzet van 1,8 miljard euro boekte Aperam een aangepaste EBITDA van 235 miljoen euro. Aperam had al aangegeven voor het derde kwartaal een lagere aangepaste EBITDA te verwachten, vergeleken met het tweede kwartaal, toen dit 402 miljoen euro was op een omzet van bijna 2,5 miljard euro. Analisten rekenden voor het derde kwartaal op een nog wat lagere aangepaste EBITDA van 206 miljoen euro. De aangepaste nettowinst daalde van 317 miljoen naar 121 miljoen euro. De nettoschuld daalde verder, zoals Aperam bij de halfjaarcijfers al had aangekondigd, tot 482 miljoen euro. In het tweede kwartaal liep die al terug van 666 naar 571 miljoen euro. De vrije kasstroom steeg van 170 miljoen euro in het tweede kwartaal naar 209 miljoen euro in het derde kwartaal. CEO Timoteo Di Maulo zei bij de halfjaarcijfers al dat hij rekende op een meer positieve kasstroom in de komende kwartalen. Outlook Voor het lopende vierde kwartaal verwacht Aperam een daling van de EBITDA op kwartaalbasis, maar ook een verdere afname van de schuld. Lange termijn In 2025 wil Aperam een EBITDA hebben die 300 miljoen euro hoger ligt dan 'het oude normaal' van ongeveer 500 miljoen euro per jaar tussen 2016 en 2018. Daar moet onder meer het Leadership Journey verbeteringsprogramma voor zorgen, maar ook bijvoorbeeld de overname van ELG. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.