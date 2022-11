Binance ziet af van overname FTX Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Cryptobeurs Binance heeft besloten af te zien van de overname van concurrent FTX.com. Dit meldde Binance woensdagavond op Twitter. Binance zei dat niet alleen het boekenonderzoek, maar ook nieuwsberichten dat er verkeerd is omgegaan met fondsen van klanten en vermeende onderzoeken door Amerikaanse instanties redenen waren om de overname van FTX niet door te zetten. Eerder deze week klopte FTX aan bij Binance, nadat de cryptobeurs in grote liquiditeitsproblemen kwam. "Vanmiddag vroeg FTX om hulp. Er is sprake van een groot liquiditeitstekort. Om onze gebruikers te beschermen, hebben we een niet-bindende intentieverklaring getekend met als doel om heel FTX.com over te nemen", zei CEO Changpeng Zhao van Binance dinsdag op Twitter. Woensdagavond liet Binance weten dat de problemen bij FTX te groot zijn. Bron: ABM Financial News

