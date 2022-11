Wall Street koerst af op lager slot

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen noteerden woensdag lager met nog een paar uur handel te gaan.

De toonaangevende S&P 500 index daalde 1,6 procent tot 3.766,74 punten, de Dow Jones index verloor 1,5 procent op 32.661,72 punten en de Nasdaq noteerde 2,1 procent lager op 10.395,34 punten.



De Amerikaanse aandelenmarkten noteerden lager, terwijl beleggers wachtten op de resultaten van de tussentijdse verkiezingen om te zien of de Republikeinen de controle over beide kamers van het Congres zullen overnemen. Vooralsnog lijken de Republikeinen af te stevenen op een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden, terwijl de twee partijen in de Senaat tot dusver gelijk lijken op te gaan.

De S&P 500 sloot de afgelopen drie sessie 2,9 procent hoger, deels in de hoop dat een winst voor de Republikeinen een partijdige patstelling in Washington zal veroorzaken.

Wall Street verwacht dat dit gunstig zal zijn voor de waardering van aandelen, aangezien het de onzekerheid over de regelgeving kan verminderen, de kans op meer vennootschapsbelasting zal verminderen en kan leiden tot minder overheidsuitgaven, wat zou moeten helpen de inflatie te onderdrukken.

Bovendien zou een zwakkere inflatie de noodzaak voor de Fed om de rentetarieven agressief te verhogen kunnen verminderen.

"Wat wel duidelijk is...is dat geen van beide partijen de verkiezingen met een mokerslag wint en het lijkt erop dat de Republikeinen nog steeds op schema liggen om een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden te behalen, wat een rem zou zetten op eventuele nieuwe fiscale stimuleringsmaatregelen de komende jaren", zei Deutsche Bank

Op macro-economisch vlak werd woensdag bekend dat het aantal hypotheekaanvragen in de VS vorige week is gedaald met 0,1 procent. De marktindex daalde van 200,1 naar 199,9.

De groothandelsvoorraden in de Verenigde Staten zijn in september op maandbasis 0,6 procent gestegen, wat minder was dan de 0,8 procent waar de markt op rekende. Op jaarbasis was sprake van een stijging met 24,1 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0013. Bij aanvang van de handelsdag in New York bewoog het muntpaar nog op 1,0020 en rond het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0072 op de borden.



Olie noteerde woensdag tot 3,0 procent lager, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gestegen.

Dinsdag staan in de VS op macro-economisch vlak een tweetal publicaties geagendeerd. Voorbeurs verschijnen de wekelijkse steunaanvragen en inflatiedata van oktober.

Bedrijfsnieuws

Disney wil minder uitgeven aan marketing en content, na een tegenvallend winstcijfer in het derde kwartaal. Disney zag de groei bij Disney+ wel aanhouden. De streamingdienst is Netflix inmiddels voorbijgestreefd met aantal betalende abonnees, maar moest daarvoor wel fors investeren, onder andere in de Star Wars en Marvel-franchises. Het aandeel daalde 12,6 procent.

Meta, het moederbedrijf van Facebook, Instagram en Whatsapp, gaat 13 procent van zijn medewerkers ontslaan. Er moeten 11.000 mensen vertrekken. Topman Zuckerberg zegt in een open brief dat hij verwacht had dat de groei van e-commerce en de sterke omzetgroei voor Facebook ook na de coronacrisis zou aanhouden. Dat bleek niet het geval, en de hoge inflatie laat de inkomsten uit advertenties verder dalen. Daarom moet er nu fors worden bezuinigd. Het aandeel won 6,3 procent.

Bed Bath & Beyond gaat aandelen uitgeven om zijn schuld te verlagen met 31,5 miljoen dollar. Het aandeel noteerde 10,0 procent lager.

Automatic Data Processing verhoogt zijn dividend met 20 procent van 1,04 naar 1,25 dollar per aandeel. Het aandeel daalde 0,8 procent.

Cryptovaluta stonden onder druk, nadat Binance aankondigde rivaal FTX over te nemen, die in liquiditeitsproblemen raakte. Bitcoin daalde 11,5 procent in prijs tot 16.590 dollar. Dinsdag werd de digitale munt al 9 procent goedkoper. Ether werd in enkele dagen ook 20 procent goedkoper.

Cryptobeurs Coinbase, genoteerd aan de Nasdaq, daalde 10,0 procent, na een koersverlies van bijna 11 procent op dinsdag.

Nabeurs publiceren Beyond Meat en Rivian hun kwartaalcijfers.