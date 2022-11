Europese beurzen lager gesloten Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen zijn woensdag lager gesloten. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index daalde 0,3 procent tot 420,34 punten, de Duitse DAX presenteerde een verlies van 0,2 procent op 13.666,32 punten en voor de Franse CAC 40 resteerde een min van 0,2 procent op 6.430,57 punten. De Britse FTSE 100 sloot 0,1 procent lager op 7.296,25 punten. Beleggers wachten op de resultaten van de tussentijdse verkiezingen in de VS. En ook kijkt de markt uit naar de Amerikaanse inflatiedata op donderdag, in de hoop op een gunstig resultaat. "Terwijl de Amerikaanse tussentijdse verkiezingsresultaten langzaam binnenstromen, lijkt het erop dat de Democraten het beter doen dan verwacht en vasthouden aan een aantal belangrijke zetels in de Senaat, waarmee president Biden een genante Republikeinse golf weet te vermijden", zei marktanalist Victoria Scholar van Interactive Investor. De euro/dollar noteerde op 1,0045. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0075 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0072 op de borden. Olie noteerde woensdag tot 2,3 procent lager. Uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gestegen. Bedrijfsnieuws Ahold Delhaize behaalde in het derde kwartaal van 2022 meer omzet dan in dezelfde drie maanden in het jaar ervoor en besloot de winstverwachting voor heel dit jaar opnieuw te verhogen. Het aandeel steeg 1,6 procent. Adidas verlaagde de omzet- en winstverwachting voor dit jaar verder, na de breuk met muzikant en ontwerper Kanye West en diens label Yeezy. Het aandeel won 3,7 procent. Siemens Healthineers zag in het afgelopen kwartaal de omzet en winst sterker dan verwacht aantrekken. De koers van het aandeel noteerde 3,9 procent hoger. In Parijs steeg Carrefour 1,5 procent, Danone won 1,1 procent, terwijl Renault 4,0 procent verloor. In Frankfurt steeg Hannover Rueck 2,4 procent en RWE noteerde 1,8 procent hoger. Bayer daalde daarentegen 3,0 procent, terwijl Zalando 2,4 procent verloor. In Amsterdam deed de koers van het aandeel ABN AMRO goede zaken na een kwartaalupdate en won 4,4 procent. In Brussel opende sectorgenoot KBC de boeken, maar dit leverde juist een koersverlies op van 6,3 procent. Tussenstanden Wall Street Rond het slot van de Europese beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,8 procent lager op 3.796,27 punten. De Dow Jones index daalde 0,8 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 1,2 procent in het rood. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.