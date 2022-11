AEX lager gesloten

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag met verlies gesloten, met vooral techaandelen in de bezemwagen en defensieve aandelen in de kopgroep.



De AEX index daalde 1,0 procent tot 677,26 punten, terwijl de AMX een verlies van 0,5 procent liet optekenen en voor de AScX een plus resteerde van 0,6 procent.

Beleggers wachten op de resultaten van de tussentijdse verkiezingen in de VS, om te zien of de Republikeinen de controle in beide kamers van het Congres zullen overnemen. Vooralsnog lijken de Republikeinen af te stevenen op een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden, terwijl de twee partijen in de Senaat tot dusver gelijk lijken op te gaan.

"De kans dat de Republikeinen de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden terugwinnen lijkt groter, maar van een grote overwinning van de Republikeinen, waar veel rekening mee werd gehouden, lijkt vooralsnog geen sprake", zei ING "Voor beleggers is een verdeeld Congres de beste uitslag. Dan kan President Biden minder van zijn geldverslindende plannen doorvoeren en is de kans dat de Amerikaanse centrale bank volgend jaar de rente weer zal gaan verlagen groter", aldus analisten van de bank.

In Europa stonden woensdag geen richtinggevende macrocijfers op de rol. Morgen is er een inflatiecijfer in de VS, waar beleggers naar uitkijken. Een dalende inflatie zou een signaal kunnen zijn voor de Fed om minder agressief de rente te verhogen.

De euro/dollar noteerde op 1,0045. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0075 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er een stand van 1,0072 op de borden.

Olie noteerde woensdag tot 2,3 procent lager, nadat uit de meest recente data van het Amerikaanse energieagentschap EIA bleek dat de voorraden ruwe olie in de VS vorige week zijn gestegen.

Stijgers en dalers

In de Amsterdamse hoofdgraadmeter sloten 7 van de 25 aandelen in het groen, aangevoerd door Heineken met een winst van 1,7 procent. Ahold Delhaize steeg 1,6 procent. De supermarktketen profiteerde in het derde kwartaal vooral van de Amerikaanse activiteiten en besloot de winstverwachting voor dit jaar opnieuw te verhogen en ook een nieuw aandeleninkoopprogramma aan te kondigen. ING sprak van indrukwekkende resultaten.



UMG steeg 1,6 procent, Adyen won 1,4 procent, terwijl Prosus 3,5 procent daalde. Shell verloor ook 3,2 procent.

In de AMX daalde Alfen met 14,6 procent, na een circa 7 procent hogere opening. In het afgelopen kwartaal verdubbelde de omzet ruimschoots, terwijl de aangepaste EBITDA eveneens fors hoger uitviel. Analisten maken zich echter zorgen over de marge-ontwikkeling. Alfen rekent namelijk ook in 2023 op margedruk door hoge kosten voor grondstoffen en arbeid.

ABN AMRO won 4,4 procent na cijfers. De bank boekte fors meer winst in het derde kwartaal. Jefferies sprak van sterke resultaten.

FlowTraders schreef 1,2 procent bij. De flitshandelaar heeft in China goedkeuring gekregen voor een Qualified Foreign Institutional Investor-licentie, waardoor de flitshandelaar mag handelen op de Chinese beurzen op het vasteland.

Onder de kleinere aandelen steeg Majorel 5,3 procent, terwijl Fastned 5,3 procent verloor.

Tussenstanden Wall Street

Rond het slot van de Amsterdamse beurzen noteerde de toonaangevende S&P 500 index 0,8 procent lager op 3.796,27 punten. De Dow Jones index daalde 0,8 procent en technologiebeurs Nasdaq noteerde 1,2 procent in het rood.