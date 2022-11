Beursblik: UMG aast op contractverbetering bij TikTok

(ABM FN-Dow Jones) Universal Music Group aast op een beter contract met TikTok. Dit schrijven analisten van Bank of America.

Het contract met TikTok loopt in februari volgend jaar af en UMG zou in plaats van een vast bedrag aansturen op een omzetdeling, waardoor het meer zou overhouden, aldus Bank of America, dat zich baseert op berichtgeving van Bloomberg.

Niet alleen UMG, maar ook Sony en Warner Music Group zouden een dergelijk contractmodel willen. En ook hier lopen de huidige afspraken in de komende maanden af.

Vooralsnog wacht de Amerikaanse bank de contractonderhandelingen af, maar de uitkomst kan duidelijk positief uitpakken voor UMG, aldus de analisten. Mogelijk moet TikTok vele malen meer betalen. Zo zou Youtube 60 tot soms wel 250 keer meer betalen voor 1 miljoen views, wijst de Amerikaanse bank op een artikel in Billboard.

Of het de muziekuitgever lukt om TikTok meer te laten betalen, moet blijken. Maar Bank of America wijst erop dat het UMG ook is gelukt met bijvoorbeeld Meta.

TikTok zou in 2022 circa 12 miljard dollar omzet genereren. Als het hierover, net als Youtube, 8 procent zou moeten betalen aan de grote labels, dan gaat het om ongeveer 1 miljard dollar, waarvan iets meer dan een derde voor rekening van UMG komt. Dat is 3 procent van de verwachte omzet in 2023 en zelfs 8 procent van de winst per aandeel, berekende de bank.

Bank of America heeft een koopadvies op UMG met een koersdoel van 30,00 euro.