Ahold kijkt actief naar Amerikaanse overnamekansen - media Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Ahold Delhaize is prima gepositioneerd voor overnamekansen in Amerika. Dit zei CEO Frans Muller in een toelichting op de vanochtend gepresenteerde kwartaalcijfers tegen Bloomberg TV. Een eventuele overname zou kunnen betekenen dat Ahold Delhaize de inkoop van eigen aandelen stopzet. Vanochtend kondigde Ahold een nieuwe aandeleninkoop aan ter waarde van 1 miljard euro. De inkoop start in 2023. "Wacht op een aankondiging", tekende analist James Grzinic van Jefferies op na een call met de topman van Ahold. En als er een overname wordt gedaan, en daarom het inkoopprogramma wordt stopgezet, dat betekent dit volgens de CEO dat aandeelhouders op termijn een nog veel betere beloning tegemoet kunnen zien. Wat Ahold precies van plan is, is de analist onduidelijk, maar "Ahold Delhaize lijkt het prima te vinden om alle opties open te houden". Vorige maand werd bekend dat Kroger uit is op sectorgenoot Albertsons. Kroger koopt alle aandelen Albertsons voor 34,10 dollar per aandeel. Daarmee wordt de overnameprooi gewaardeerd op 24,6 miljard dollar, inclusief 4,7 miljard dollar aan schulden. Toen schreef Jefferies al dat deze stap flinke consequenties zal hebben voor Ahold Delhaize, aangezien Albertsons en Ahold veel in dezelfde regio’s actief zijn. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.