Lagere start voor Wall Street

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan woensdag een lagere opening tegemoet, in afwachting van de uitslag van de tussentijdse verkiezingen voor het Congres, waarin de kans groot lijkt dat de Republikeinen de meerderheid krijgen in tenminste één van de twee parlementen.

Futures op de toonaangevende S&P 500 index noteren een half uur voor opening 0,4 procent in het rood. De future op technologie-index Nasdaq is ook 0,4 procent lager.

De afgelopen drie handelsdagen steeg de S&P500 2,9 procent, deels op de hoop dat de verkiezingen zullen leiden tot een politiek patstelling in Washington.

Dit zou volgens analisten namelijk gunstig zijn voor aandelenkoersen, omdat er daardoor minder onzekerheid is over onwenselijke regelgeving, terwijl ook de kans op hogere belastingen afneemt, terwijl de overheidsbestedingen zouden kunnen afnemen, waardoor de inflatie sneller beheersbaar wordt. Dat zou weer betekenen dat de Federal Reserve de rente minder snel of minder ver hoeft te verhogen.

"Het is in elk geval duidelijk dat geen van beide partijen de verkiezingen wint met een 'golf' en het lijkt erop dat de Republikeinen een meerderheid in het Huis van Afgevaardigden krijgen, wat een rem zet op nieuwe fiscale stimulering in de komende paar jaar", opinieerden analisten van Deutsche Bank.



Economisch nieuws komt vanmiddag van de groothandelsvoorraden in september en de wekelijkse olievoorraden.

De olieprijs daalde verder. Een december-future West Texas Intermediate werd 0,5 procent goedkoper op 88,47 dollar. Brent-olie voor januari kost 94,79 dollar per vat, 0,6 procent goedkoper.

De euro/dollar noteerde op 1,0032. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag stond er 1,0076 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Disney wil minder uitgeven aan marketing en content, na een tegenvallend winstcijfer in het derde kwartaal. Het aandeel daalde voorbeurs 8 procent. Disney zag de groei bij Disney+ wel aanhouden. De streamingdienst is Netflix inmiddels voorbijgestreefd met aantal betalende abonnees, maar moest daarvoor wel fors investeren, onder andere in de Star Wars en Marvel-franchises.

Meta, het moederbedrijf van Facebook, Instagram en Whatsapp, gaat 13 procent van zijn medewerkers ontslaan. Er moeten 11.000 mensen vertrekken. Topman Zuckerberg zegt in een open brief dat hij verwacht had dat de groei van e-commerce en de sterke omzetgroei voor Facebook ook na de coronacrisis zou aanhouden. Dat bleek niet het geval, en de hoge inflatie laat de inkomsten uit advertenties verder dalen. Daarom moet er nu fors worden bezuinigd. Het aandeel Meta lijkt 4 procent hoger te starten.

Bed Bath & Beyond gaat aandelen uitgeven om zijn schuld te verlagen met 31,5 miljoen dollar. Het aandeel koerst af op een 1 procent lagere start.

Automatic Data Processing verhoogt zijn dividend met 20 procent van 1,04 naar 1,25 dollar per aandeel. ADP sloot dinsdag 2 procent hoger.

Cryptovaluta stonden onder druk, nadat Binance aankondigde rivaal FTX over te nemen, die in liquiditeitsproblemen raakte. Bitcoin daalde 3 procent in prijs tot 18.130 dollar. Dinsdag werd de digitale munt al 9 procent goedkoper. Ether werd in enkele dagen ook 20 procent goedkoper.

Cryptobeurs Coinbase, genoteerd aan de Nasdaq, lijkt 6 procent lager te openen, na een koersverlies van bijna 11 procent op dinsdag.

Nabeurs publiceren Beyond Meat en Rivian hun kwartaalcijfers.

Slotstanden

Wall Street sloot dinsdag hoger. De S&P500 index sloot 0,6 procent in het groen op 3.828,11 punten, technologie-index Nasdaq steeg 0,5 procent tot 10.616,20 en de Dow Jones-index klom 1,0 procent tot 33.160,83 punten.