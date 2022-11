Obligatie: green bond levert Covestro 500 miljoen op Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Covestro heeft met de uitgifte van een zogeheten green bond 500 miljoen euro opgehaald. Dit liet het Duitse bedrijf woensdag weten. De obligaties hebben een looptijd van zes jaar en een coupon van 4,75 procent. Door de grote vraag van beleggers was de obligatie bijna vijf keer overtekend, aldus Covestro. Volgens CFO Thomas Toepfer toont deze grote interesse dat "de kapitaalmarkten veel vertrouwen hebben in onze strategische koers en toekomstgerichte aanpak". Covestro zal alle opbrengsten aanwenden voor de financiering van duurzame projecten die bijdragen aan de circulaire economie of bijvoorbeeld betrekking hebben op hernieuwbare energie, energie-efficiëntie of duurzaam bouwen. Covestro werd bij de plaatsing van de obligatie bijgestaan door BNP Paribas, Deutsche Bank, ING en Société Générale. Bron: ABM Financial News

