Europese beurzen lager rond middaguur

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden woensdag lager in een markt die wacht op inspiratie, en dat kan de Amerikaanse inflatie op donderdag wellicht leveren.

De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde woensdag rond het middaguur een min van 0,6 procent op 419,00 punten. De Duitse DAX liet een daling zien van 0,6 procent naar 13.609,80 punten. De Franse CAC 40 noteerde een verlies van 0,3 procent met een stand van 6.421,38 punten. De Britse FTSE daalde 0,2 procent naar 7.290,15 punten.

De voorlopige verkiezingsresultaten in de VS laten zien dat de Republikeinen controle krijgen over het Huis van Afgevaardigden, terwijl de resultaten voor de Senaat nog niet duidelijk zijn. "Dit voorspelt een patstelling voor de Amerikaanse regering, die in de komende twee jaar vermoedelijk te maken krijgt met een verbitterde strijd tussen twee kampen", aldus analisten van IG.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets merkte op dat hoewel de Amerikaanse beurzen op dinsdag nog een goede dag hadden, Wall Street uiteindelijk ver van het hoogste punt van de dag sloot. "Beleggers zijn vooral voorzichtig in aanloop naar de Amerikaanse inflatiecijfers", meent ook Hewson. De terugvallende Amerikaanse beurzen op dinsdag, leidden volgens hem tot de verliezen in Europa vanochtend.

Voor vanmiddag staan in de Verenigde Staten de hypotheekaanvragen, de groothandelsvoorraden in september en de wekelijkse olievoorraden op de agenda.

Olie werd woensdag goedkoper. Een december-future West Texas Intermediate noteerde 0,8 procent in het rood op 88,17 dollar, terwijl voor een januari-future Brent 94,67 dollar werd betaald, een daling van 0,7 procent.

De euro/dollar noteerde op 1,0050. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 1,0061 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op woensdag stond er een stand van 1,0076 op de borden.



Bedrijfsnieuws

Ahold Delhaize behaalde in het derde kwartaal van 2022 meer omzet dan in dezelfde drie maanden in het jaar ervoor en besloot de winstverwachting voor heel dit jaar opnieuw te verhogen. De koers van het aandeel noteerde 0,3 procent hoger.

Adidas verlaagde de omzet- en winstverwachting voor dit jaar verder, na de breuk met muzikant en ontwerper Kanye West en diens label Yeezy. De koers van het aandeel Adidas noteerde 2,4 procent in de plus.

Siemens Healthineers zag in het afgelopen kwartaal de omzet en winst sterker dan verwacht aantrekken. De koers van het aandeel noteerde 1,6 procent hoger.

In Parijs stond de koers van het aandeel Renault met 3,3 procent onder druk en in Frankfurt was Bayer met een koersverlies van 3,5 procent de sterkste daler.

In Amsterdam deed de koers van het aandeel ABN AMRO goede zaken na een kwartaalupdate en won 1,4 procent. In Brussel opende sectorgenoot KBC de boeken, maar dit leverde een koersverlies op van 4,8 procent.

Futures Wall Street

De Amerikaanse beurzen gaan woensdag naar verwachting een iets lagere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,2 procent in het rood.

De S&P500 index sloot dinsdag 0,6 procent hoger op 3.828,11 punten, technologie-index Nasdaq steeg 0,5 procent tot 10.616,20 en de Dow Jones-index klom 1,0 procent tot 33.160,83 punten.