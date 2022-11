Valuta: euro houdt pariteit vast Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde woensdag nog altijd rond 1,0 dollar en het is nu wachten op de inflatiecijfers in de Verenigde Staten over oktober. "Tot aan de publicatie daarvan verwachten wij geen grote bewegingen in het muntpaar", aldus marktanalist Teeuwe Mevissen van Rabobank woensdag tegen ABM Financial News. "Het zwaartepunt van de week ligt sowieso in de tweede helft met vrijdag een flinke reeks Britse macro-economische data die er toe kunnen doen, in de Verenigde Staten het consumentenvertrouwen van de universiteit van Michigan die in die metingen ook een inflatiecomponent meeneemt, en de definitieve weergave van de Duitse inflatie over oktober", aldus Mevissen. Voor vanmiddag staan in de Verenigde Staten de hypotheekaanvragen, de groothandelsvoorraden in september en de wekelijkse olievoorraden op de agenda. De euro noteerde woensdag 0,2 procent lager op 1,0051 dollar. De Europese munt noteerde 0,7 procent hoger op 0,8790 Britse pond. Het Britse pond daalde 1,0 procent en noteerde op 1,1426 dollar. Bron: ABM Financial News

