Minder winst voor Adidas na breuk met Kanye West Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Adidas heeft zijn omzet- en winstverwachting voor dit jaar verder verlaagd, na de breuk met muzikant en ontwerper Kanye West en diens label Yeezy. De Duitse sportartikelenverkoper rekent nu op een lage enkelcijferige omzetgroei in plaats van de plus van circa 5 procent, die eerder was voorzien. De nettowinst uit voortgezette activiteiten wordt nu ingeschat op zo'n 250 miljoen euro, de helft van wat Adidas eerder verwachtte. De operationele marge wordt voorzien op 2,5 procent. Adidas verlaagde zijn verwachtingen dit jaar al meerdere keren. De nieuwste bijstelling volgt op het einde van een lucratieve samenwerking met het label Yeezy, na een reeks controverses rond de muzikant Kanye West. Adidas kondigde dinsdag aan dat Bjorn Gulden de nieuwe CEO wordt, afkomstig van rivaal Puma. Hij zal de impact van de breuk met West moeten opvangen. Adidas blijft eigenaar van de ontwerpen en analisten denken dat het bedrijf Yeezy-producten kan gaan verkopen onder de eigen merknaam. Ook zou Adidas Yeezy-schoenen kunnen gaan verkopen die nu nog in ontwikkeling zijn of bestaande modellen in andere kleuren, denken analisten. De door West ontworpen artikelen liggen sinds 2015 in de winkels. De Yeezy modeshows werden hippe evenementen, bezocht door grote sterren als Beyonce en Rihanna. Yeezy was vorig jaar goed voor 8 procent van de omzet van Adidas, of meer dan 1,7 miljard euro. Zonder Yeezy groeide Adidas sinds 2017 niet meer dan 1 procent per jaar, volgens analisten van UBS. Adidas verbrak vorige maand de samenwerking, omdat de uitspraken en daden van West als "onacceptabel, hatelijk en gevaarlijk" werden beoordeeld. Het bedrijf schatte toen in dat de winst hierdoor met 250 miljoen euro zou dalen. De exit uit Rusland, druk op de consumptie in westerse landen en torenhoge voorraden waren redenen voor een eerdere winst- en omzetwaarschuwing in oktober. De omzet van Adidas groeide in het derde kwartaal, in lokale valuta, met 4 procent tot 6,41 miljard euro. De operationele marge daalde bijna drie procentpunt tot 8,8 procent. De nettowinst daalde sterk tot 66 miljoen euro, door de breuk met Yeezy, en door 300 miljoen euro aan eenmalige kosten, vooral voor de exit uit Rusland. In 2023 zal de winst weer opveren, denkt Adidas, zonder Russische exit en na maatregelen om de hoge inflatie op te vangen. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.