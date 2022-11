AEX ziet verlies toenemen, Alfen duikt in het rood

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs zakte woensdag gedurende de ochtend verder weg. Rond de klok van elf uur daalde de AEX met 1,3 procent tot 674,88 punten.

De voorlopige verkiezingsresultaten in de VS laten zien dat de Republikeinen controle krijgen over het Huis van Afgevaardigden, terwijl de resultaten voor de Senaat nog niet duidelijk zijn. "Dit voorspelt een patstelling voor de Amerikaanse regering, die in de komende twee jaar vermoedelijk te kampen krijgt met een verbitterde strijd tussen twee kampen", aldus analisten van IG.

"Voor beleggers is een verdeeld Congres de beste uitslag", zo stelt investment manager Simon Wiersma van ING echter. "Dan kan president Biden minder van zijn geldverslindende plannen doorvoeren en is de kans dat de Amerikaanse centrale bank volgend jaar de rente weer zal gaan verlagen groter."

Volgens IG zal het voor de aandelenbeurzen moeilijk zijn om de weg omhoog te vinden in aanloop naar de Amerikaanse inflatiecijfers, die voor donderdag op de agenda staan. Er zijn nog veel zorgen dat de stijging van de inflatie in de VS aanhoudt, aldus IG.

Marktanalist Michael Hewson van CMC Markets merkte op dat hoewel de Amerikaanse beurzen op dinsdag nog een goede dag hadden, Wall Street uiteindelijk ver van het hoogste punt van de dag sloot. "Beleggers zijn vooral voorzichtig in aanloop naar de Amerikaanse inflatiecijfers", meent ook Hewson. De terugvallende Amerikaanse beurzen op dinsdag, leidden volgens hem tot de verliezen in Europa vanochtend.

Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 1,0050. De olieprijzen daalden tot een procent verder tot nipt boven 88 dollar.

Stijgers en dalers

Onder de hoofdfondsen steeg Ahold Delhaize licht. De supermarktketen profiteerde in het derde kwartaal vooral van de Amerikaanse activiteiten, zo oordeelde Jefferies. ING sprak zelfs van indrukwekkende resultaten. Het aandeel ING daalde met 0,6 procent ondanks een koersdoelverhoging van Deutsche Bank, terwijl Prosus 3,6 procent inleverde. Shell verloor 1,9 procent.

In de AMX daalde Alfen met 4,4 procent, na een circa 7 procent hogere opening. In het afgelopen kwartaal verdubbelde de omzet ruimschoots, terwijl de aangepaste EBITDA eveneens fors hoger uitviel. ABN AMRO won 1,5 procent na cijfers. De bank boekte fors meer winst in het derde kwartaal. Jefferies sprak van sterke resultaten.

FlowTraders schreef 0,4 procent bij. De flitshandelaar heeft in China goedkeuring gekregen voor een Qualified Foreign Institutional Investor-licentie, waardoor de flitshandelaar mag handelen op de Chinese beurzen op het vasteland.

Onder de kleinere aandelen won Azerion 3,6 procent, maar daalde Avantium 2,0 procent.