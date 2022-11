Beursblik: kleine daling resultaat Vopak Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Vopak

(ABM FN-Dow Jones) Vopak heeft in het derde kwartaal van dit jaar een afname van de onderliggende EBITDA voor bijzondere posten behaald. Dit blijkt uit de analistenconsensus ingezien door ABM Financial News In het derde kwartaal vorig jaar lag deze post op 212,5 miljoen euro en in het tweede kwartaal van dit jaar was dit 219 miljoen euro. ING gaat voor het derde kwartaal uit van 215 miljoen euro, wat meer is dan de 203 miljoen euro waar volgens zakenbank Jefferies de analistenconsensus op ligt. ING verwacht vrijdag een verhoging van de jaaroutlook naar een bandbreedte voor de onderliggende EBITDA naar 840 tot 860 miljoen euro, waar Vopak bij de publicatie van de resultaten over het tweede kwartaal nog op 830 tot 850 miljoen euro rekende. De door Vopak voorziene kostenbasis werd bij de halfjaarcijfers verhoogd van 645 naar 690 miljoen euro. ING heeft een koopadvies op Vopak met een koersdoel van 32,00 euro. Jefferies daarentegen heeft een Houden advies met een koersdoel van 24,50 euro. Bron: ABM Financial News

