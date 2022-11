Beursblik: analisten voorzien winsthalvering bij ArcelorMittal Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ArcelorMittal

(ABM FN-Dow Jones) ArcelorMittal heeft in het derde kwartaal van 2022 vermoedelijk veel minder winst behaald. Dit verwachten 12 analisten die bijdroegen aan de bedrijfsconsensus van de staalreus. De analisten rekenen gemiddeld op een EBITDA in het derde kwartaal van 2,34 miljard dollar. Dat zou een ruime halvering zijn van de 5,16 miljard dollar in het tweede kwartaal van dit jaar. Dat was toen ook het vijfde kwartaal op rij dat de EBITDA boven de 5 miljard dollar uitkwam. In het derde kwartaal van 2021 lag de EBITDA zelfs op 6,06 miljard dollar. Daarnaast mikken de analisten voor het afgelopen kwartaal op een nettowinst van 1,36 miljard dollar en een winst per aandeel van 1,52 dollar. "De langetermijn vooruitzichten voor staal blijven positief", zei CEO Aditya Mittal bij de halfjaarcijfers. In aanloop naar de cijfers over het derde kwartaal, verlaagden analisten van Jefferies de taxaties voor de koolstof- en roestvrijstaalprijzen. "De derdekwartaalcijfers van staalreuzen zullen tussen de extreme kwartalen zitten", zo voorzien de marktvorsers. "In het tweede kwartaal van dit jaar waren er nog recordmarges, terwijl het vierde kwartaal doorgaans gepaard gaat met een seizoensgebonden en cyclisch zwakke vraag en hogere energieprijzen." Dit is ook de reden dat de staalreus de productie in delen van Europa heeft stilgelegd. Analisten van Bank of America verwachten eveneens lagere resultaten, door een combinatie van volumedruk en hogere kosten. Analist Bastian Synagowitz van Deutsche Bank wijst ook op de nodige macro-economische uitdagingen, maar zei tevens dat de balans van het staalbedrijf weinig risico’s kent. Voor de derdekwartaalcijfers verwacht Synagowitz een significante terugval, door de combinatie van lagere staalprijzen, hogere energiekosten en een teruggevallen vraag. De staalreus investeerde wel flink in cyclisch werkkapitaal, hetgeen in de komende kwartaal omgezet kan worden naar cash, zo verwacht de analist. "Dit ondersteunt de solide vrije kasstroom." Jefferies, Deutsche Bank en Bank of America hebben een koopadvies op ArcelorMittal. ArcelorMittal opent donderdag de boeken over het derde kwartaal. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.