Beursblik: Aedifica verrast met hogere outlook

Beeld: Aedifica

(ABM FN-Dow Jones) De resultaten van Aedifica in de eerste negen maanden waren iets beter dan verwacht op het punt van huurinkomsten en winst. Dit stelde Berenberg woensdag naar aanleiding van de cijfers. De verhoging van de winstverwachting door de zorgvastgoedinvesteerder was een positieve verrassing, stelde analist Kai Klose. Wel is het een kleine stap van 4,67 naar 4,70 euro per aandeel, maar na de eerdere verhoging van de outlook wijst dit op veerkracht en een positieve winstontwikkeling. Het onveranderde dividend van 3,70 per aandeel vertaalt naar een rendement van 4,7 procent. Berenberg herhaalde het koopadvies met een koersdoel van 130,00 euro. Het aandeel stond woensdag 0,2 procent lager op 78,00 euro. Bron: ABM Financial News

