Beursblik: erg sterk orderboek Aalberts Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Aalberts heeft in de eerste tien maanden van dit jaar niet verrast met de behaalde omzetgroei, maar het orderboek ontwikkelde zich wel erg sterk. Dit stelden analisten van ING woensdag. Aalberts boekte een autonome omzetgroei van 8,8 procent. Dat is lijn met wat ING verwachtte. De bank houdt voor het hele boekjaar rekening met een groei van 8,4 procent. Het orderboek van Aalberts was met een toename van 47 procent veel sterker gegroeid dan de door ING verwachte stijging van 22,5 procent. ING heeft een Houden advies voor het aandeel Aalberts, met een koersdoel van 35,00 euro. Het aandeel noteerde woensdag op een rood Damrak 1,1 procent hoger op 37,12 euro. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.