'Indrukwekkende resultaten Ahold Delhaize'

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Ahold Delhaize heeft indrukwekkende resultaten laten zien over het derde kwartaal. Dit oordeelde analist Hans D'Haese van ING woensdag. "Ondanks de toenemende macro-economische en geopolitieke uitdagingen, weet Ahold de verwachtingen te verslaan", aldus de analist. Dit is volgens hem vooral te danken aan de Amerikaanse prestaties. Ook profiteerde het supermarktbedrijf van een sterke dollar. Wel viel de onderliggende operationele marge in Europa "een tikje" lager uit dan verwacht, met 3,4 procent tegenover 3,5 procent. D'Haese rekent op een goede ontvangst op de beurs van dit kwartaalrapport, ook omdat Ahold de winstverwachting opnieuw verhoogde. De analistenconsensus kan volgens ING met 5 procent omhoog. ING heeft een koopadvies op Ahold Delhaize met een koersdoel van 32,50 euro. Het aandeel steeg woensdag een procent naar 28,99 euro. Bron: ABM Financial News

