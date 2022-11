Cijfers Ahold en Alfen vallen in de smaak op lichtrood Damrak Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is woensdag licht lager geopend. Kort na opening van de beurs, koerste de AEX 0,3 procent lager op 681,74 punten. Onder de hoofdfondsen won Ahold Delhaize 2,6 procent. De supermarktketen profiteerde in het derde kwartaal vooral van de Amerikaanse tak, zo oordeelde Jefferies. ING steeg met 0,6 procent na een koersdoelverhoging van Deutsche Bank, terwijl Prosus 3,0 procent inleverde. Shell verloor 1,3 procent. In de AMX schoot Alfen 6,7 procent omhoog. In het afgelopen kwartaal verdubbelde de omzet ruimschoots, terwijl het aangepaste EBITDA-resultaat eveneens fors hoger uitviel. ABN AMRO won 1,8 procent na cijfers. De bank boekte fors meer winst in het derde kwartaal. FlowTraders schreef 1,4 procent bij. De flitshandelaar heeft in China goedkeuring gekregen voor een Qualified Foreign Institutional Investor-licentie, waardoor de flitshandelaar mag handelen op de Chinese beurzen op het vasteland. Onder de kleinere aandelen won Azerion 2,4 procent, maar daalde Avantium 1,2 procent. Bron: ABM Financial News

