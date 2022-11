'Ahold Delhaize profiteert van Amerikaanse tak' Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Ahold Delhaize

(ABM FN-Dow Jones) De kwartaalcijfers van Ahold Delhaize tonen aan dat de Amerikaanse consument beter bestand is tegen een hoge inflatie dan de Europese. Dit concludeerde analist James Grzinic van Jefferies woensdag. In het afgelopen kwartaal presteerde Ahold volgens de analist duidelijk beter dan verwacht, te danken aan de prestaties in de VS. De EBIT viel 12 procent hoger uit dan voorzien en Ahold zag voldoende ruimte om de winstverwachting voor heel 2022 te verhogen. Grzinic merkte nog op dat CEO Frans Muller op Bloomberg TV zei dat Ahold "goed voorbereid" is op eventuele overnamekansen in de VS. "Dat zou de koersreactie op de sterke kwartaalmeevaller wel eens kunnen drukken", waarschuwde hij. Jefferies heeft een Houden advies op Ahold Delhaize met een koersdoel van 27,00 euro. Bron: ABM Financial News

