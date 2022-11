Siemens Healthineers overtreft verwachtingen Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN) Siemens Healthineers heeft in het vierde kwartaal van het gebroken boekjaar de omzet en winst sterker dan verwacht zien aantrekken. Dit bleek woensdag uit cijfers van het Duitse bedrijf. In het afgelopen kwartaal werd een nettowinst geboekt van 636 miljoen euro, tegen 466 miljoen euro een jaar eerder. Analisten mikten op een winst van 634 miljoen euro. De aangepaste EBIT steeg van 793 miljoen naar 1,0 miljard euro en de omzet trok aan van 5,2 naar 6 miljard euro. Vooral de Imaging-divisie zorgde voor de sterke omzetgroei, terwijl ook de diagnosticatak, waaronder onder meer coronatesten vallen, flink bijdroeg. Vooruitkijkend op het nieuwe boekjaar, verwacht Siemens een vergelijkbare omzetgroei van min 1 tot plus 1 procent ten opzichte van het afgelopen jaar, inclusief de resultaten uit coronatesten. Exclusief die testen, zal de vergelijkbare omzetgroei tussen de 6 en 8 procent uitkomen, zo zei Siemens. Verder mikt Siemens Healthineers op een aangepaste winst per aandeel van 2,00 tot 2,20 euro. Dit was 2,29 euro in het afgelopen boekjaar, een stijging van 13 procent. Siemens Healthineers keert 0,95 euro per aandeel dividend uit. Bron: ABM Financial News

