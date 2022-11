Lagere opening Damrak voorzien

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs gaat woensdag een lagere opening tegemoet. Futures op de AEX noteren ruim een half uur voor de openingsgong 0,3 procent in het rood. Dinsdag eindigde de hoofdgraadmeter nog 1,2 procent hoger op 683,96 punten.

De Europese beurzen staan een licht lagere opening te wachten, ondanks een hoger slot op Wall Street dinsdagavond. Beleggers proberen in te schatten welke gevolgen de midterm-verkiezingen in de VS zullen hebben. Verwacht wordt dat de uitslag tot meer verdeeldheid zal leiden in de Amerikaanse politiek.

Bij de midterm-verkiezingen staan alle 435 zetels van het Huis van Afgevaardigden op het spel en 34 van de 100 Senaatszetels. Vaak wint de onderliggende partij terrein op de regeringspartij halverwege het presidentschap en dat wordt vaak als gunstig gezien voor de aandelenmarkten, omdat beide partijen dan vleugellam zijn.

"Het maakt het kiesorgaan vaak veel minder effectief in het doorvoeren van grote verandering en de beleidsagenda schuift dan vaak meer naar het centrum", stelde Charles Diebel van Mediolanum International Funds.

Dat kan gunstig zijn voor de financiële markten, omdat dit het lastiger maakt voor de regering van president Joe Biden om wetten door te voeren die een negatieve impact hebben op het bedrijfsleven, volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Desondanks waarschuwen diverse analisten dat optimisme hierover van korte duur zal zijn, aangezien de Fed de rentes zal blijven verhogen om de hoge inflatie onder controle te krijgen. Dit zal de mondiale economie treffen, terwijl ook wordt verwacht dat bedrijfscijfers eronder zullen lijden. Donderdag volgt er een nieuw inflatiecijfer in de VS.

De verkiezingsuitslag kan nog dagen of zelfs weken op zich laat wachten, omdat de Amerikaanse staten verschillende termijnen hanteren om de uitslag vast te stellen.

De olieprijs is dinsdag fors lager gesloten, door twijfels rond de tussentijdse verkiezingen in de VS en over de versoepeling van coronaregels in China. Eén van de redenen is dat beleggers verwachten dat de Republikeinen weer een meerderheid gaan veroveren in het Huis van Afgevaardigden of de Senaat, bij de tussentijdse verkiezingen. Dit zou kunnen leiden tot een roep om meer olie te produceren, waardoor de voorraden zouden toenemen en de olieprijs dalen.

De december-future voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 3,1 procent lager op 88,91 dollar op de New York Mercantile Exchange. Vrijdag steeg de olieprijs nog naar het hoogste niveau in een maand tijd, maar sindsdien is de prijs weer 4 procent gedaald. In de Aziatische handel daalde de olieprijs iets verder tot krap 89 dollar.

De euro/dollar noteerde op 1,0067. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0076 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er 1,0074 op de borden.

Bedrijfsnieuws

Ahold Delhaize heeft in het derde kwartaal van 2022 meer omzet behaald dan in dezelfde drie maanden in het jaar ervoor en besloot de winstverwachting voor heel dit jaar opnieuw te verhogen. Ook kondigde Ahold een nieuwe aandeleninkoopprogramma aan.

ABN AMRO heeft in het derde kwartaal fors meer winst geboekt dan verwacht, dankzij boekwinsten en lage voorzieningen voor oninbare leningen.

Aalberts heeft in de eerste tien maanden van dit jaar meer omzet en een stijging van het ordeboek gerealiseerd.

David Fisher treedt terug als lid van de raad van commissarissen bij Just Eat Takeaway.com vanaf begin volgend jaar.

Alfen heeft in het derde kwartaal van dit jaar de omzet ruimschoots verdubbeld, terwijl het aangepaste EBITDA-resultaat eveneens fors hoger uitviel. De outlook voor dit jaar werd gehandhaafd, waarmee Alfen blijft mikken op een omzet van 410 tot 470 miljoen euro.

FlowTraders heeft in China goedkeuring gekregen voor een Qualified Foreign Institutional Investor-licentie, waardoor de flitshandelaar mag handelen op de Chinese beurzen op het vasteland.

CTP heeft in het derde kwartaal van 2022 de huurinkomsten verder zien stijgen en de outlook voor het gehele boekjaar herhaald.

InPost heeft in het derde kwartaal meer winst weten te boeken, maar zag de omzetgroei in oktober en begin november vertragen en waarschuwt daarom voor beperkt zicht op de pakketvolumes tijdens het piekseizoen rond de feestdagen.

B&S Group heeft de aandeelhoudersvergadering van 17 november verdaagd tot 15 december, na een verzoek daartoe van een groep aandeelhouders.

Slotstanden Wall Street

De S&P500 index sloot dinsdag 0,6 procent hoger op 3.828,11 punten, technologie-index Nasdaq steeg 0,5 procent tot 10.616,20 en de Dow Jones-index klom 1,0 procent tot 33.160,83 punten.