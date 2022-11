Ahold Delhaize rekent op nog meer winst

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) Ahold Delhaize heeft in het derde kwartaal van 2022 meer omzet behaald dan in dezelfde drie maanden in het jaar ervoor en besloot de winstverwachting voor heel dit jaar opnieuw te verhogen. Dit blijkt uit de cijfers die Ahold woensdag voorbeurs presenteerde.

Ahold behaalde een kwartaalomzet van 22,4 miljard euro. Dat was in het tweede kwartaal 21,4 miljard euro en in het derde kwartaal vorig jaar 18,5 miljard euro.

Door de analistenconsensus werd gerekend op een omzet van bijna 21,8 miljard euro.

Het leeuwendeel van de omzet kwam in het derde kwartaal uit de Verenigde Staten, met 14,7 miljard euro. De consensus schatte dit vooraf in op zo'n 14,3 miljard euro. In Europa kwam de omzet uit op 7,7 miljard, tegen een analistenverwachting van circa 7,5 miljard euro.

In de VS profiteerde Ahold van een sterkere dollar en inflatie.

De vergelijkbare groei in de VS kwam uit op 8,6 procent, wat duidelijk hoger was dan de consensus van 6,2 procent. Verder behaalde Ahold in Amerika een onderliggende marge van 5,0 procent, tegen een verwachting van 4,5 procent.

In Europa kwam de vergelijkbare groei uit op 7,4 procent en de bijbehorende marge op 3,4 procent, waar analisten rekenden op respectievelijk 4,4 en 3,5 procent.

De onderliggende groepsmarge kwam zo uit op 4,4 procent. Dat was een kwartaal eerder 4,1 procent en analisten rekenden op een onveranderd cijfer.

In derde kwartaal van 2021 bedroeg de marge ook 4,4 procent.

Verder boekte Ahold een onderliggende operationele winst van 993 miljoen euro en een nettowinst van 589 miljoen euro. Hier rekenden de analisten op 885 miljoen en 590 miljoen euro.

Outlook

Ahold rekende op een stijging van de onderliggende winst per aandeel met circa 5 procent, maar zei woensdag dit te verhogen naar een lage dubbelcijferige stijging.

Voor het lopende boekjaar mikt Ahold nog altijd op een onderliggende operationele marge van minstens 4 procent en de vrije kasstroom zal circa 2 miljard euro bedragen, zoals eerder aangegeven.

Voor 2022 mikt de analistenconsensus op een omzet van bijna 86 miljard euro en een nettowinst van ruim 2,3 miljard euro. De onderliggende operationele winst moet volgens de analisten uitkomen op bijna 3,5 miljard euro en de bijbehorende marge op 4,1 procent. De vrije kasstroom schatten de analisten in op een fractie meer dan 2 miljard euro.

Ahold kondigde woensdag een nieuw aandeleninkoopprogramma aan ter waarde van 1 miljard euro. Deze inkoop start begin 2023.

Ook ligt het bedrijf naar eigen zeggen op koers om het dividend conform de doelstelling te verhogen.