Resultaten Aalberts verder omhoog

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Aalberts heeft in de eerste tien maanden van dit jaar meer omzet en een stijging van het ordeboek gerealiseerd. Dit bleek woensdagochtend uit een tussentijds handelsbericht van het bedrijf. Aalberts zag de omzet op jaarbasis autonoom met 8,8 procent stijgen. Het orderboek trok op jaarbasis met 47 procent aan. Het bedrijf meldde woensdag nog altijd verstoringen te ervaren in de aanvoerlijnen met de nodige gevolgen voor de operaties en de kosten. Aalberts houdt daarom ook hogere voorraden aan. Dankzij aanhoudende prijsverhogingen bleef de marge op een goed niveau, aldus het bedrijf. Het aandeel Aalberts sloot dinsdag op 36,71 euro. Bron: ABM Financial News

