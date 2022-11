FlowTraders krijgt groen licht Chinese toezichthouder Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Flow Traders

(ABM FN-Dow Jones) FlowTraders heeft in China goedkeuring gekregen voor een Qualified Foreign Institutional Investor-licentie, waardoor de flitshandelaar mag handelen op de Chinese beurzen op het vasteland. Dit maakte Flow woensdagochtend bekend. Flow mag van de Chinese toezichthouder ook een vertegenwoordigend kantoor openen in het land. Deze twee goedkeuringen zijn volgens Flow belangrijke vervolgstappen in de strategie van het bedrijf om te groeien in Azië. De flitshandelaar is al sinds 2008 actief in de regio, via kantoren in Singapore en Hongkong. Bron: ABM Financial News

