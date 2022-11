Stijgende resultaten bij CTP Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: CTP

(ABM FN-Dow Jones) CTP heeft in het derde kwartaal van 2022 de huurinkomsten verder zien stijgen en de outlook voor het gehele boekjaar herhaald. Dit bleek woensdag uit cijfers van de logistieke vastgoedinvesteerder. De nettohuurinkomsten stegen in het derde kwartaal met 46,7 procent naar 116,7 miljoen euro. In de eerste negen maanden bedroeg de stijging 36,8 procent. De gerapporteerde winst in het derde kwartaal daalde van 129,5 miljoen naar 105,7 miljoen euro, een afname van ruim 18 procent. De aangepaste EPRA-winst steeg wel, met 32,3 procent naar 68,3 miljoen euro. Over de eerste negen maanden van het jaar beliep deze post 194,3 miljoen euro, per aandeel goed voor 0,45 euro. De waarde van de vastgoedportefeuille van CTP bleek op 30 september op jaarbasis met 29,1 procent te zijn gestegen naar bijna 9,8 miljard euro. De zogeheten loan to value van deze portefeuille was op 30 september 45,0 procent, en dat valt binnen de 40 tot 50 procent die CTP bij de beursgang beloofde. Eind tweede kwartaal was de loan to value nog 43,9 procent. Outlook Voor dit jaar verwacht CTP nog altijd een aangepaste EPRA-winst van 0,60 euro per aandeel. Het aandeel CTP sloot dinsdag op 10,58 euro. Bron: ABM Financial News

