Fors meer winst voor ABN Amro

(ABM FN-Dow Jones) ABN AMRO heeft in het derde kwartaal fors meer winst geboekt dan verwacht, dankzij boekwinsten en lage voorzieningen voor oninbare leningen. Dat maakte de bank woensdag voorbeurs bekend. Volgens CEO Robert Swaak blijven de onzekerheden groot, maar is de bank goed gepositioneerd. De nettowinst verdubbelde van 343 miljoen euro een jaar eerder tot 743 miljoen euro afgelopen kwartaal. De winst was ook ruim hoger dan de 475 miljoen euro van het voorgaande kwartaal. Analisten rekenden vooraf gemiddeld op een winst 301 miljoen euro. Eenmalige posten waren boekwinsten op de verkoop van MP Solar, van het levensverzekeringenbedrijf aan NN Group en van een pensioeninstelling aan Achmea, die in totaal 175 miljoen euro aan de winst bijdroegen. De overige operationele inkomsten stegen hierdoor sterk van 119 miljoen naar 446 miljoen euro. Hierdoor stegen de totale operationele inkomsten met 25 procent naar bijna 2,2 miljard euro. Ook waren de voorzieningen voor oninbare leningen veel lager dan verwacht, met slechts 7 miljoen euro, door de vrijval van eerdere voorzieningen. Analisten hadden op een stroppenpost van 100 miljoen euro hoger gerekend. De netto-rentebaten stegen van 1,20 miljard euro naar 1,28 miljard euro. Dat was inclusief een min van 110 miljoen euro voor een compensatieregeling voor te hoge variabele rentes op doorlopende kredieten en 12 miljoen euro aan afhandelingskosten. De goedkope ECB-funding TLTRO droeg daarentegen 44 miljoen euro bij, iets meer dan een jaar eerder. Analisten hadden op 1,23 miljard aan inkomsten gerekend. De nettorentemarge was met 119 basispunten 2 basispunten hoger dan een jaar eerder. Dit was zoals verwacht. De fee-inkomsten stegen van 413 miljoen naar 441 miljoen euro een jaar eerder, dankzij hogere transactievolumes, ook bij Clearing. De prestatiefees waren wel lager door de lagere beurskoersen. Analisten voorzagen 430 miljoen euro aan fees. De operationele kosten daalden met 4 procent, dankzij fors lagere overige kosten. De personeelskosten stegen wel, van 575 naar 605 miljoen euro na loonsverhogingen in de nieuwe CAO, wat wel hoger is dan verwacht. Tot slot meldde ABN AMRO een CET1 ratio van 15,2 procent en een cost/income ratio van 58,0 procent. Bron: ABM Financial News

