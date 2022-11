Omzet Alfen ruimschoots verdubbeld Bericht delen via: Kopieer link

(ABM FN-Dow Jones) Alfen heeft in het derde kwartaal van dit jaar de omzet ruimschoots verdubbeld, terwijl het aangepaste EBITDA-resultaat eveneens fors hoger uitviel. Dat maakte de fabrikant van oplaadpalen woensdag voorbeurs bekend. CEO Marco Roeleveld sprak van een sterk kwartaal. In het afgelopen kwartaal bedroeg de omzet 123,2 miljoen euro, goed voor een groei van 103 procent op jaarbasis. De groei werd vooral aangejaagd door apparatuur voor elektrisch opladen en energieopslag. Daarmee steeg de omzet harder dan de 73 procent stijging tot 105 miljoen euro waarop de consensus mikte. De aangepaste EBITDA kwam uit op 24,5 miljoen euro en maakt inmiddels 19,9 procent van de omzet uit. Een jaar eerder werd nog een resultaat geboekt van 9,7 miljoen euro, toen goed voor 16,0 procent van de omzet. De analistenconsensus mikte op een marge van 17,3 procent. De brutomarge stond wel onder druk en daalde op jaarbasis van 36,9 naar 34,8 procent. De consensus mikte al op een daling van de brutomarge met 200 basispunten. Alfen zegt impact van de verstoringen in de aanvoerketen te beperken, maar de prijsdruk bleef wel hoog in de afgelopen maanden. En dit lijkt nog niet ten einde. Alfen rekent ook in 2023 op margedruk door hoge kosten voor grondstoffen en arbeid. Het bedrijf besloot een bestaande kredietfaciliteit te verhogen van 30 naar 100 miljoen euro, terwijl een bankgarantie eveneens werd verhoogd van 10 naar 40 miljoen euro, vanwege de groei van de activiteiten van Alfen. De outlook voor dit jaar werd gehandhaafd, waarmee Alfen onverminderd mikt op een omzet van 410 tot 470 miljoen euro. In augustus werd de omzetverwachting nog verhoogd. Voor augustus werd nog gemikt op een jaaromzet van 350 tot 420 miljoen. Bron: ABM Financial News

