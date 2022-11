InPost onzekere over feestdagen

(ABM FN-Dow Jones) InPost heeft in het derde kwartaal meer winst weten te boeken, maar zag de omzetgroei in oktober en begin november vertragen en waarschuwt daarom voor beperkt zicht op de pakketvolumes tijdens het piekseizoen rond de feestdagen. Dit bleek woensdag uit cijfers van het Poolse kluisjesbedrijf met een notering op het Damrak.



De omzet steeg vergeleken met een jaar eerder met bijna 33 procent tot 1,69 miljard zloty, dankzij een volumegroei van 32 procent. De omzet van Inpost was vrijwel gelijk aan het tweede kwartaal.

Er werden in totaal 178,8 miljoen pakketten afgeleverd.

De volumes groeiden in Polen wel sneller, met krap 26 procent in het derde kwartaal, tegen 20 procent een kwartaal eerder. In Frankrijk stegen de volumes van Mondial Relay met 34 procent, in een markt die niet groeit, volgens InPost. Een kwartaal eerder was deze toename nog maar 7 procent. In het VK gingen de volumes met meer dan 220 procent omhoog, net als een kwartaal eerder. De omzet steeg hier zelfs met 366 procent tot 69,4 miljoen zloty.

De aangepaste EBITDA steeg met 11,5 procent tot 455,8 miljoen zloty. De marge kwam daarmee op 27,0 procent, tegen 32,1 procent een jaar eerder.

Outlook

InPost zag de verwachte signalen van zwakkere consumptie bewaarheid worden in oktober en begin november. Het is hierdoor moeilijk in te schatten hoe de feestdagen zullen verlopen, aldus het bedrijf.

De verzwakking van de consument in het sterke inflatieklimaat zal de resultaten in het vierde kwartaal waarschijnlijk raken. Toch is InPost optimistisch over het operationele en aangepaste EBITDA-resultaat in het vierde kwartaal en daarna, omdat er dan contractueel overeengekomen inflatiegerelateerde prijsverhogingen worden doorgevoerd bij grote klanten.

Tenzij de consument het tijdens het feestdagenseizoen echt laat afweten, voorziet InPost dit jaar betere resultaten dan eerder ingecalculeerd, vooral dankzij sterke volumes en operationele leverage in Polen en beter dan verwachte volumes in Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk.