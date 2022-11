Europese beurzen openen naar verwachting lager

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen gaan woensdag een lagere opening tegemoet.

IG voorziet een openingsverlies van 42 punten voor de Duitse DAX, een min van 17 punten voor de Franse CAC 40 en een daling van 21 punten voor de Britse FTSE 100.

De Europese beurzen sloten dinsdag hoger na een nieuwsluwe dag waarop de aandacht geheel in beslag werd genomen door de tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten.

"Het resultaat van de tussentijdse verkiezingen zou een bevroren Amerika kunnen zijn zonder belangrijke beleidsbeslissingen, een status quo die gunstig is voor aandelen", aldus Bernard Keppenne, hoofdeconoom bij CBC Banque.

Een politieke patstelling kan betekenen dat de stimulering van de economie door de overheid stopt. Dat zou de economie vertragen en de inflatie drukken, zoals de Fed wil.

De detailhandelsverkopen van de eurozone vielen in september op maandbasis 0,4 procent hoger uit, na een pas op de plaats in augustus. Verder was er weinig economisch nieuws.



Bedrijfsnieuws

Deutsche Post heeft de outlook voor heel dit jaar verhoogd, nadat de operationele winst op jaarbasis aantrok. Het aandeel steeg 0,7 procent.

Bayer handhaafde de in augustus van dit jaar verhoogde outlook en boekte in het derde kwartaal meer omzet en resultaat. De chemiereus verloor 4,4 procent.

Renault brengt zijn elektrische auto's pas volgend jaar naar de beurs naar de beurs in Parijs. Herschikking van de activiteiten van de Franse autofabrikant moet resulteren in een hogere marge. Het aandeel sloot 1,9 procent lager.

Air France-KLM heeft 1 miljard euro van 3,5 miljard euro aan ontvangen staatssteun in Frankrijk vervroegd afgelost. De luchtvaarder werd 2 procent meer waard.

Halfgeleiderbedrijven waren in trek. In Amsterdam wonnen de koersen van aandelen ASML en Besi 3,2 en 5,9 procent. Morgan Stanley liet zich positief uit over de sector en noemde de twee Nederlandse chipaandelen als favoriet. Het aandeel Infineon boekte een koerswinst van meer dan 3 procent.

EssilorLuxottica sloot nauwelijks lager na het bericht over een boete van de Franse mededingingswaakhond, voor het tegenwerken van onlineverkopers van contactlenzen. De boete bedroeg 96 miljoen euro.

Euro STOXX 50 3.739,28 (+0,82%)

STOXX Europe 600 421,61 (+0,78%)

DAX 13.688,75 (+1,15%)

CAC 40 6.441,50 (+0,39%)

FTSE 100 7.306,14 (+0,08%)

SMI 10.827,04 (+0,71%)

AEX 683,96 (+1,17%)

BEL 20 3.630,72 (+0,40%)

FTSE MIB 23.694,17 (+0,86%)

IBEX 35 7.998,90 (+0,46%)

AMERIKAANSE AANDELEN

Wall Street opent volgens de Amerikaanse futures woensdag in het rood.

De Amerikaanse beurzen sloten dinsdag hoger, in afwachting van de uitslag van de tussentijdse verkiezingen voor het Congres, die naar verwachting een verdeelde regering gaan opleveren.

Behalve de verkiezingsuitslag stond ook het inflatiecijfer voor oktober later deze week op de radar van beleggers.

"De veerkracht die de aandelenmarkten de afgelopen weken hebben getoond, lijkt meer te zijn gedreven door hoop, dan door de verwachting dat de Amerikaanse kerninflatie op het punt staat te pieken", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

"De peilingen in de VS wijzen erop dat de Republikeinen ten minste één van de Amerikaanse wetgevende machten binnenhalen, wat een aanjager zou zijn voor een politieke patstelling in de komende twee jaar", aldus Hewson.

Dinsdag gingen de Amerikanen naar de stembus om een nieuw Congres te kiezen. Bij deze 'midterm'-verkiezingen staan alle 435 zetels van het Huis van Afgevaardigden op het spel en 34 van de 100 Senaatszetels. Vaak wint de oppositiepartij terrein op de regeringspartij en dat wordt vaak als gunstig gezien voor de aandelenmarkten, omdat beide partijen dan vleugellam zijn.

"Het maakt het kiesorgaan vaak veel minder effectief in het doorvoeren van grote verandering en de beleidsagenda schuift dan vaak meer naar het centrum", stelde Charles Diebel van Mediolanum International Funds.

Hoewel verkiezingen op korte termijn voor volatiliteit op de financiële markten kunnen zorgen, is het effect historisch gezien van relatief korte duur, volgens Garrett Melson, portfolio strateeg bij Natixis IM Solutions. "De inflatie, de Fed en in toenemende mate de angst voor een recessie blijven de belangrijkste krachten die de markten drijven", aldus Melson.

De daadwerkelijke verkiezingsuitslag kan dagen of zelfs weken op zich laten wachten, omdat de Amerikaanse staten verschillende termijnen hanteren om de uitslag vast te stellen.

Op macro-economisch vlak was het dinsdag rustig in de VS. Vanmiddag werd al bekend dat het vertrouwen onder kleine Amerikaanse ondernemers in oktober licht is gedaald.

Bedrijfsnieuws

Lyft is in het derde kwartaal dieper in de rode cijfers gedoken, terwijl de omzet steeg. De resultaten waren onder verwachting. Het aandeel verloor maandag nabeurs al 8 procent en leverde dinsdag nog eens 24 procent in.

Activision Blizzard rapporteerde in het derde kwartaal een lagere winst en omzet, waar de resultaten waren wel beter dan verwacht. De maker van games als Call of Duty rekent in het vierde kwartaal weer op groei. Het aandeel sloot ruim 1 procent hoger.

De Europese Commissie is een diepgaand onderzoek gestat na de gevolgen voor de concurrentie als Microsoft Activision Blizzard overneemt. Microsoft sloot vrijwel vlak op het nieuws.

Groupon behaalde in het derde kwartaal minder omzet en schreef weer rode cijfers. Voor 2023 blijft Groupon toch mikken op een vrije kasstroom van 100 miljoen dollar en een aangepaste EBITDA-marge van 15 tot 20 procent. Het kostenbesparingsdoel ging ook omhoog. Het aandeel steeg 27 procent.

Chemiereus DuPont presteerder sterker dan verwacht, en ziet ook in het vierde kwartaal een aanhoudend sterke vraag in de eindmarkten. Wel waarschuwde CFO Lori Koch voor aanhoudende zwakte in consumentenelektronica en bij de halfgeleideractiviteiten. Het aandeel sloot 7,4 procent hoger.

Norwegian Cruise Line boekte een kleiner dan verwacht kwartaalverlies, terwijl de omzet flink steeg. Een jaar eerder kampte de cruise-operator nog met coronacrisis. Het aandeel werd 3,6 procent meer waard.

Nabeurs opende entertainmentconcern Disney de boeken. De winst per aandeel van 0,09 dollar was ruim lager dan de 0,37 dollar die analisten hadden voorzien. De omzet was wel fors hoger, met 20 miljard dollar. Het aandeel daalde 6 procent in de handel nabeurs.

S&P 500 index 3.828,11 (+0,56%)

Dow Jones index 33.160,83 (+1,02%)

Nasdaq Composite 10.616,20 (+0,49%)

AZIE

De Aziatische beurzen noteerden woensdag in het rood. Uit China kwam meevallend nieuws op het vlak van inflatie en producentenprijzen.

Nikkei 225 27.700,57 (-0,6%)

Shanghai Composite 3.051,67 (-0,4%)

Hang Seng 16.327,14 (-1,4%)

VALUTA

De euro/dollar noteerde op 1,0067. Bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op dinsdag bewoog het muntpaar nog op 1,0076 en bij het sluiten van de Europese beurzen stond er 1,0074 op de borden.

USD/JPY Yen 145,67

EUR/USD Euro 1,0067

EUR/JPY Yen 146,65

MACRO-AGENDA:

03:30 Consumenten- en producentenprijzen - Oktober (Chi)

13:00 Hypotheekaanvragen - Wekelijks (VS)

16:00 Groothandelsvoorraden - September (VS)

16:30 Olievoorraden - Wekelijks (VS)

BEDRIJFSNIEUWS:

07:00 Adidas - Cijfers derde kwartaal (Dld)

07:00 Commerzbank - Cijfers derde kwartaal (Dld)

07:00 E.ON - Cijfers derde kwartaal (Dld)

07:00 Siemens Healthineers - Cijfers vierde kwartaal (Dld)

22:00 Beyond Meat - Cijfers derde kwartaal (VS)

22:00 Rivian - Cijfers derde kwartaal (VS)