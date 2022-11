Magere winst voor Disney

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) Disney is het boekjaar geeindigd met een recordomzet maar de winst stelde teleur. Dat bleek dinsdag nabeurs uit de cijfers van het Amerikaanse entertainmentbedrijf.

Wel blijft Disney succes boeken met zijn streamingkanaal Disney+, dat Netflix in aantal abonnees is voorbijgestreefd.

De nettowinst bedroeg 162 miljoen dollar, of 0,09 dollar per aandeel, op een recordomzet van 20,15 miljard dollar. Daarmee was de omzet fors hoger dan de 18,53 miljard dollar een jaar eerder.

Aangepaste voor amortisatie en bepaalde wijzigingen in beleggingen, was de winst per aandeel 0,30 dollar, tegen 0,37 dollar een jaar eerder. Analisten rekenden vooraf gemiddeld op 0,56 dollar winst per aandeel en een omzet van 21,27 miljard dollar.

Het aandeel Disney daalde dinsdagavond nabeurs 6 procent in reactie op de resultaten.

De jaaromzet van 82,7 miljard dollar was 22 procent hoger dan een jaae eerder en de sterkste groei sinds 1996. De winst veerde ook op van 2,0 miljard naar 3,2 miljard dollar in het boekjaar. Voor de coronapandemie, in de jaren 2018 en 2019, boekte Disney nog winsten van meer dan 10 miljard dollar.

De terugkeer van bezoekers naar de pretparken hielp dit jaar, evenal herstel in de bioscopen. De grootste trekker van Disney is echter de streamingabonnementen. Disney kreeg er 12,1 miljoen abonnees bij in het afgelopen kwartaal, waar analisten gemiddeld rekenden op 10,4 miljoen. Disney ging recent Netflix voorbij met betalende abonnees en die voorsprong neemt nu toe.

De winstgevendheid lijdt hier wel onder, omdat Disney veel geld uitgeeft om series toe te voegen om te concurreren met Netflix.

CEO Bob Chapek zei te verwachten dat de operationele verliezen zullen afnemen en dat Disney+ over twee jaar winstgevend zal zijn, zoals eerder aangekondigd. Disney leunt zwaar op kaskrakers zoals Star Wars en Marvel superheldenfilms en afgeleide series.