Wall Street sluit hoger

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen zijn dinsdag hoger gesloten, in afwachting van de uitslag van de tussentijdse verkiezingen voor het Congres, die naar verwachting een verdeelde regering gaan opleveren.

De S&P500 index sloot 0,6 procent hoger op 3.828,11 punten, technologie-index Nasdaq steeg 0,5 procent tot 10.616,20 en de Dow Jones-index klom 1,0 procent tot 33.160,83 punten.

Behalve de verkiezingsuitslag stond ook het inflatiecijfer voor oktober later deze week op de radar van beleggers.

"De veerkracht die de aandelenmarkten de afgelopen weken hebben getoond, lijkt meer te zijn gedreven door hoop, dan door de verwachting dat de Amerikaanse kerninflatie op het punt staat te pieken", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

"De peilingen in de VS wijzen erop dat de Republikeinen ten minste één van de Amerikaanse wetgevende machten binnenhalen, wat een aanjager zou zijn voor een politieke patstelling in de komende twee jaar", aldus Hewson.

Dinsdag gaan de Amerikanen naar de stembus om een nieuw Congres te kiezen. Bij deze 'midterm'-verkiezingen staan alle 435 zetels van het Huis van Afgevaardigden op het spel en 34 van de 100 Senaatszetels. Vaak wint de onderliggende partij terrein op de regeringspartij halverwege het presidentschap en dat wordt vaak als gunstig gezien voor de aandelenmarkten, omdat beide partijen dan vleugellam zijn.

"Het maakt het kiesorgaan vaak veel minder effectief in het doorvoeren van grote verandering en de beleidsagenda schuift dan vaak meer naar het centrum", stelde Charles Diebel van Mediolanum International Funds.

Dat kan gunstig zijn voor de financiële markten, omdat dit het lastiger maakt voor de regering van president Joe Biden om wetten door te voeren die een negatieve impact hebben op het bedrijfsleven, volgens Hewson.

Hoewel verkiezingen op korte termijn voor volatiliteit op de financiële markten kunnen zorgen, is het effect historisch gezien van relatief korte duur, volgens Garrett Melson, portfolio strateeg bij Natixis IM Solutions. "De inflatie, de Fed en in toenemende mate de angst voor een recessie blijven de belangrijkste krachten die de markten drijven", aldus Melson.

De daadwerkelijke verkiezingsuitslag kan dagen of zelfs weken op zich laten wachten, omdat de Amerikaanse staten verschillende termijnen hanteren om de uitslag vast te stellen.

Op macro-economisch vlak was het dinsdag rustig in de VS. Vanmiddag werd al bekend dat het vertrouwen onder kleine Amerikaanse ondernemers in oktober licht is gedaald.

WTI-olie voor levering in december sloot op 88,91 dollar en werd daarmee 3,1 procent goedkoper dan maandag.

De euro/dollar handelde op 1,0076.

De Amerikaanse tienjaarsrente noteerde licht lager op 4,1475 procent.

Bedrijfsnieuws

Lyft is in het derde kwartaal dieper in de rode cijfers gedoken, terwijl de omzet steeg. Dit meldde de Amerikaanse taxidienst maandag nabeurs. De resultaten waren onder verwachting. Het aandeel verloor maandag nabeurs al 8 procent en leverde dinsdag nog eens 24 procent in.

Activision Blizzard rapporteerde in het derde kwartaal een lagere winst en omzet, waar de resultaten waren wel beter dan verwacht. De maker van games als Call of Duty rekent in het vierde kwartaal weer op groei. Het aandeel sloot ruim 1 procent hoger.

De Europese Commissie is een diepgaand onderzoek gestat na de gevolgen voor de concurrentie als Microsoft Activision Blizzard overneemt. Microsoft sloot vrijwel vlak op het nieuws.

Groupon behaalde in het derde kwartaal minder omzet en schreef weer rode cijfers. Voor 2023 blijft Groupon toch mikken op een vrije kasstroom van 100 miljoen dollar en een aangepaste EBITDA-marge van 15 tot 20 procent. Het kostenbesparingsdoel ging ook omhoog. Het aandeel steeg 27 procent.

Chemiereus DuPont presteerder sterker dan verwacht, en ziet ook in het vierde kwartaal een aanhoudend sterke vraag in de eindmarkten. Wel waarschuwde CFO Lori Koch voor aanhoudende zwakte in consumentenelektronica en bij de halfgeleideractiviteiten. Het aandeel sloot 7,4 procent hoger.

Norwegian Cruise Line boekte een kleiner dan verwacht kwartaalverlies, terwijl de omzet flink steeg. Een jaar eerder kampte de cruise-operator nog met coronacrisis. Het aandeel werd 3,6 procent meer waard.

Nabeurs opende entertainmentconcern Disney de boeken. De winst per aandeel van 0,09 dollar was ruim lager dan de 0,37 dollar die analisten hadden voorzien. De omzet was wel fors hoger, met 20 miljard dollar. Het aandeel daalde 6 procent in de handel nabeurs.