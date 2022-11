B&S Group stelt vergadering uit Bericht delen via: Kopieer link

B&S

(ABM FN-Dow Jones) B&S Group heeft de aandeelhoudersvergadering van 17 december verdaagd tot 15 december, na een verzoek daartoe van een groep aandeelhouders. Dat maakte het retailbedrijf dinsdag nabeurs bekend.



Volgens de Luxemburgse wet moet het bestuur van B&S Group een vergadering met vier weken uitstellen, als meer dan 10 procent van het aandelenkapitaal daarom vraagt.



De aandeelhouders gaven geen reden voor het verzoek om uitstel. De buitengewone vergadering werd belegd op initiatief van de meerderheidsaandeelhouder Sarabel Invest, die de voorzitter van de raad van commissarissen Jan Arie van Barneveld wil verwijderen uit zijn positie.



Als voorzitter wees Van Barneveld een overnamebod van Sarabel Invest op B&S Group af. Sarabel is het investeringsvehikel van Willem Blijdorp, oprichter een grootaandeelhouder van B&S Group, dat het bedrijf van de beurs wil halen. De Raad van Commissarissen wees het overnamebod af, omdat de prijs te laag zou zijn en de financiering mogelijk niet solide. Onafhankelijk commissaris Kitty Koelemeijer heeft aangekondigd op te stappen als Van Barneveld wordt gewipt. Bron: ABM Financial News

