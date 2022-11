Olieprijs daalt

(ABM FN-Dow Jones) De olieprijs is dinsdag fors lager gesloten, door twijfels rond de tussentijdse verkiezingen in de VS en de versoepeling van coronaregels in China.

De decemberfuture voor een vat West Texas Intermediate ruwe olie sloot 3,1 procent lager op 88,91 dollar op de New York Mercantile Exchange.

Vrijdag steeg de olieprijs nog naar het hoogste niveau in een maand tijd, maar sindsdien is de prijs weer 4 procent gedaald.

Een van de redenen is dat beleggers verwachten dat de Republikeinen weer een meerderheid gaan veroveren in het Huis van Afgevaardigden of de Senaat, bij de tussentijdse verkiezingen.

Dit zou kunnen leiden tot een roep om meer olie te produceren, waardoor de voorraden zouden toenemen en de olieprijs dalen.

Vorige week steeg de olieprijs na geruchten op Chinese sociale media dat een versoepeling van het coronabeleid werd overwogen door de autoriteiten. Dit werd in het weekend ontkend door officials. Maandag meldde The Wall Street Journal dat Chinese leiders wel nadenken over stappen, maar dat er nog geen tijdspad is.

De markt wacht nu op de wekelijkse voorraadcijfers op woensdag.

Analisten rekenen gemiddeld op dalingen met 700.000 vaten voor ruwe olie, 1,2 miljoen vaten voor benzine en 900.000 vaten voor stookolie en diesel.