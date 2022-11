Commissaris David Fisher weg bij Just Eat Takeaway Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) David Fisher treedt terug als lid van de raad van commissarissen bij Just Eat Takeaway.com vanaf begin volgend jaar. Dat maakte de maaltijdbezorger dinsdag bekend. Fisher kwam aan boord na de overname van Grubhub door Just Eat in juni 2021. Hij was sinds 2012 bestuurder bij het Amerikaanse Grubhub. Fisher wil zich meer richten op zijn gezin en op zijn taken als CEO van Enova International. Eerder al meldde Just Eat dat het Dick Boer en Mieke De Schepper voordraagt als commissarissen tijdens een buitengewone vergadering op 18 november dit jaar. Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.