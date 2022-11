Europese Commissie start diepgaand onderzoek naar overname Activision Blizzard Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: EC

(ABM FN-Dow Jones) De Europese Commissie is een diepgaand onderzoek gestart om de voorgenomen overname te beoordelen van Activision Blizzard door Microsoft. Dit meldde de Commissie dinsdag. De Commissie maakt zich zorgen dat door de voorgenomen overname de concurrentie op de markten voor de distributie van videospellen voor consoles en PC's en voor pc-besturingssystemen afneemt. "Microsoft en Activision Blizzard zijn beide ontwikkelaars en uitgevers van games voor pc's, game consoles en mobiele apparaten, evenals distributeurs van games voor pc's", aldus de toezichthouder van de Europese Unie. Daarbij distribueert Microsoft ook games voor consoles, biedt het de Xbox-gameconsole en aanverwante diensten aan, evenals een breed scala aan producten en diensten, waaronder pc-besturingssysteem Windows en cloud computing dienst Azure. De Commissie maakt zich met name zorgen over het feit dat Microsoft door de overname van Activision Blizzard de toegang tot de console- en pc-videogames van Activision Blizzard kan afschermen, en met name tot populaire en zeer succesvolle computerspellen, zoals 'Call of Duty'. De Commissie heeft nu 90 dagen, tot 23 maart 2023, de tijd om een besluit te nemen over de overname. Bron: ABM Financial News

