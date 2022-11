Tech helpt AEX stevig in het zadel Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Euronext

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs is dinsdag duidelijk hoger geëindigd. Op een slot van 683,96 punten, steeg de AEX 1,2 procent. "Het technische plaatje van de AEX is de afgelopen periode duidelijk verbeterd", volgens beleggingsspecialist Justin Blekemolen van Lynx. De veerkracht die de aandelenmarkten de afgelopen weken hebben getoond, heeft volgens marktanalist Michael Hewson van CMC Markets vooral te maken met de hoop dat de Amerikaanse kerninflatie zijn piek heeft bereikt. Donderdag verschijnen nieuwe inflatiecijfers uit de VS, waarbij een lichte afkoeling van de kerninflatie wordt verwacht. Maar eerst gaan de Amerikanen vandaag naar de stembus om een nieuw Congres te kiezen. Bij de 'midterm'-verkiezingen staan alle 435 zetels van het Huis van Afgevaardigden op het spel en 34 van de 100 Senaatszetels. "De peilingen in de VS wijzen erop dat de Republikeinen ten minste één van de Amerikaanse wetgevende machten binnenhalen, wat een aanjager zou zijn voor een politieke patstelling in de komende twee jaar", aldus Hewson. Hoewel verkiezingen op korte termijn voor volatiliteit op de financiële markten kunnen zorgen, is het effect historisch gezien van relatief korte duur, volgens Garrett Melson, portfolio strateeg bij Natixis IM Solutions. "De inflatie, de Fed en in toenemende mate de angst voor een recessie blijven de meest belangrijke krachten die de markten drijven", aldus Melson. Op macro-economisch vlak was het dinsdag rustig. De detailhandelsverkopen in de eurozone zijn in september licht gestegen. Het vertrouwen onder kleine Amerikaanse ondernemers is in oktober juist licht gedaald. WTI-olie kostte dinsdag 91,40 dollar en was daarmee een half procent goedkoper dan maandag. De euro/dollar handelde richting het slot op 1,0090. De Amerikaanse tienjaarsrente daalde van 4,21 tot 4,14 procent. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen gingen halfgeleiders ASMI, ASML en Besi aan kop, met winsten van ruim 5 tot zelfs 8,5 procent, na een positief sectorrapport van Morgan Stanley, waarin ASML en Besi als favorieten werden bestempeld. De Amerikaanse bank gaf ASMI wel een Onderwogen advies. Shell was hekkensluiter met een verlies van bijna 2,5 procent. Verder bleven de verliezen in de AEX beperkt. In de AMX won Fugro, na een koersdoelverhoging van ING, 5 procent. PostNL, maandag al in de lift na het openen van de boeken, steeg ruim 3 procent. Galapagos stond opnieuw onder druk en leverde bijna 2 procent in, terwijl Flow Traders ruim 3 procent daalde. In de AScX won CM.com ruim 7 procent en Majorel meer dan 6 procent. B&S Group, dat maandag de boeken opende, leverde 3,5 procent in en Pharming ruim 4 procent. Kendrion daalde bijna een procent na het openen van de boeken. Analisten spraken wel van een sterk derde kwartaal. Slotstanden De Amerikaanse beurzen noteren rond het Amsterdamse slot tot anderhalf procent hoger. Bron: ABM Financial News

