Video: instappen bij Besi en winst nemen bij OCI

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Het aandeel BE Semiconductor Industries biedt kansen, maar met OCI kan beter winst worden genomen. Dit zegt technisch analist Nico Bakker, gelieerd aan BNP Paribas voor de camera van ABM Financial News op Beursplein 5. Het aandeel Besi toont hetzelfde plaatje als de AEX index, volgens Bakker. Na een piek rond 80 euro is het aandeel "flink gecorrigeerd. De helft ging er vanaf". Inmiddels is er volgens de analist echter sprake van "een heel duidelijke bodem". Kortom, beleggers moeten het aandeel Besi goed in de gaten houden, adviseert Bakker. Via een tussenstop op 60 euro ziet de analist de koers van Besi weer terugkeren naar 80 euro. OCI heeft al een "heel mooie rit achter de rug" en loopt volgens Bakker inmiddels "een beetje achter op de markt". OCI moet nog een correctie laten zien. Bakker rekent op topvorming rond het huidige niveau. "Dus, instappen bij Besi en winst nemen bij OCI", aldus Bakker. Klik hier voor: instappen bij Besi en winst nemen bij OCI Bron: ABM Financial News

Vanaf Beursplein 5 volgt de redactie van ABM Financial News de ontwikkelingen op de beurzen, en de Amsterdamse effectenbeurs in het bijzonder, op de voet. De informatie in deze column is niet bedoeld als professioneel beleggingsadvies of als aanbeveling tot het doen van bepaalde beleggingen.