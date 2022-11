SNIPES kiest voor Nedap Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) Nedap is door kleding- en sportschoenenretailer SNIPES geselecteerd voor het leveren van RFID-technologie. Dit meldde Nedap dinsdag, zonder financiële details bekend te maken. De samenwerking met Nedap startte eerder dit jaar al in Duitsland. Alle Duitse winkels, wat neerkomt op bijna de helft van alle SNIPES-winkels in Europa, gaan de iD Cloud van Nedap voor eind 2022 implementeren. De rest van de Europese winkels wordt voor medio 2023 aan het project toegevoegd, aldus Nedap. De samenwerking helpt SNIPES om in de toekomst omnichannel diensten als Ship-from-Store met succes te implementeren, waarbij voorraadnauwkeurigheid één van de belangrijkste uitgangspunten is. Bron: ABM Financial News

