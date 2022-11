Wall Street richting lichtgroene opening

(ABM FN-Dow Jones) De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag een licht hogere opening tegemoet. In aanloop naar de openingsbel noteren de futures op de S&P 500 0,2 procent in de plus.

Daarmee krijgt het groene slot van maandag een voorzichtig positief vervolg.

"De veerkracht die de aandelenmarkten de afgelopen weken hebben getoond, lijkt meer te zijn gedreven door hoop, dan door de verwachting dat de Amerikaanse kerninflatie op het punt staat te pieken", aldus marktanalist Michael Hewson van CMC Markets.

Dinsdag gaan de Amerikanen naar de stembus om een nieuw Congres te kiezen. Bij de 'midterm'-verkiezingen staan alle 435 zetels van het Huis van Afgevaardigden op het spel en 34 van de 100 Senaatszetels.

"De peilingen in de VS wijzen erop dat de Republikeinen ten minste één van de Amerikaanse wetgevende machten binnenhalen, wat een aanjager zou zijn voor een politieke patstelling in de komende twee jaar", aldus Hewson.

Dat zou gunstig zijn voor de financiële markten, omdat dit het lastiger maakt voor de regering van president Joe Biden om wetten door te voeren die een negatieve impact hebben op het bedrijfsleven, volgens Hewson.

Hoewel verkiezingen op korte termijn voor volatiliteit op de financiële markten kunnen zorgen, is het effect historisch gezien van relatief korte duur, volgens Garrett Melson, portfolio strateeg bij Natixis IM Solutions.

"De inflatie, de Fed en in toenemende mate de angst voor een recessie blijven de meest belangrijke krachten die de markten drijven", aldus Melson.

De concrete verkiezingsuitslag kan dagen of zelfs weken op zich laten wachten, omdat de Amerikaanse staten verschillende termijnen hanteren om de uitslag vast te stellen.

Op macro-economisch vlak is het dinsdag rustig in de VS. Vanmiddag werd al bekend dat het vertrouwen onder kleine Amerikaanse ondernemers in oktober licht is gedaald.

WTI-olie kost dinsdag 91,40 dollar en is daarmee een half procent goedkoper dan maandag. De euro/dollar handelt op 0,9995. De Amerikaanse tienjaarsrente noteert licht lager op 4,19 procent.

Bedrijfsnieuws

Lyft is in het derde kwartaal dieper in de rode cijfers gedoken, terwijl de omzet steeg. Dit meldde de Amerikaanse taxidienst maandag nabeurs. De resultaten waren onder verwachting. Het aandeel verloor maandag nabeurs al 8 procent. Dinsdag lijkt Lyft zelfs 18 procent lager te gaan openen.

Activision Blizzard rapporteerde in het derde kwartaal een lagere winst en omzet, waar de resultaten waren wel beter dan verwacht. De maker van games als Call of Duty rekent in het vierde kwartaal weer op groei. Het aandeel lijkt dinsdag een half procent in het groen te zullen openen.

Groupon behaalde in het derde kwartaal van 2022 minder omzet en eindigde opnieuw in de rode cijfers. Voor 2023 blijft Groupon mikken op een vrije kasstroom van 100 miljoen dollar en een aangepaste EBITDA-marge van 15 tot 20 procent. Wel ging de doelstelling voor kostenbesparingen omhoog. Groupon lijkt vlak te gaan openen.

DuPont heeft in het derde kwartaal beter dan verwacht gepresteerd. Dit bleek dinsdag uit de cijfers van de Amerikaanse chemiegigant. DuPont verwacht voor het lopende vierde kwartaal een aanhoudend sterke vraag in de eindmarkten. Wel waarschuwde CFO Lori Koch voor aanhoudende zwakte in consumentenelektronica en ook bij de halfgeleideractiviteiten. Het aandeel gaat dinsdag een 3 procent hogere opening tegemoet.

Norwegian Cruise Line boekte in het derde kwartaal een kleiner verlies, terwijl de omzet flink steeg. Het aangepaste verlies per aandeel viel mee ten opzichte van de verwachting. In het derde kwartaal van 2021 had de cruise-operator nog last van de coronacrisis. Het aandeel stijgt voorbeurs 2,5 procent.

Vanavond nabeurs opent entertainmentconcern Disney de boeken. De analistenconsensus rekent op een omzet van 21,3 miljard dollar in het afgelopen kwartaal en een aangepaste winst per aandeel van 0,37 dollar.

Slotstanden

De Amerikaanse beurzen zijn maandag hoger geëindigd. De S&P 500 steeg 1,0 procent op 3.806,80 punten, de Dow Jones index won 1,3 procent op 32.827,00 punten en de Nasdaq sloot 0,9 procent in de plus bij een stand van 10.564,52 punten.