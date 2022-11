Beursblik: negatief resultaat Aegon verwacht

Bericht delen via:

(ABM FN-Dow Jones) Aegon heeft in het derde kwartaal van 2022 vermoedelijk een negatief resultaat behaald, waarbij opnieuw de niet-operationele resultaten op de winst drukten, net als in de afgelopen kwartalen. Dat is de gemiddelde verwachting van analisten die bijdroegen aan de bedrijfsconsensus.

De analisten rekenen op een nettoverlies van 685 miljoen euro, tegenover 60 miljoen euro verlies een jaar eerder en een verlies van 348 miljoen euro in het tweede kwartaal.

De niet-operationele posten leverden een forse min op, denken de analisten, van 1.268 miljoen euro. In het eerste kwartaal was dit al 399 miljoen euro negatief en in het tweede kwartaal 450 miljoen euro negatief, vooral door verliezen op hedges om het renterisico af te dekken.

Het operationeel resultaat kwam afgelopen kwartaal vermoedelijk uit op 456 miljoen euro, tegenover 443 miljoen euro een jaar eerder. De overige inkomsten worden door de analisten geschat op 70 miljoen euro negatief.

De solvabiliteit kwam in het tweede kwartaal uit op 214 procent en analisten rekenen voor het derde kwartaal op een verbetering naar 216 procent.

De contanten in kas zijn vermoedelijk gedaald naar 1,32 miljard euro, van 1,68 miljard euro aan het eind van het tweede kwartaal.

Outlook

Bij de cijfers over het tweede kwartaal in augustus verhoogde Aegon de outlook. Aegon verwacht dit jaar een operationele kapitaalaanwas van 1,4 miljard euro, waar eerder werd gemikt op 1,2 miljard euro.

Ook verwacht de verzekeraar een totale vrije kasstroom over de periode 2021 tot en met 2023 van ten minste 2,2 miljard euro. Dat is beduidend meer dan de 1,4 tot 1,6 miljard euro waar tijdens een beleggersdag in 2020 nog op werd gerekend.

Eind oktober werd bekend dat Aegon zijn Nederlandse activiteiten verkoopt aan ASR Nederland. De transactie stelt Aegon in staat om zijn strategie om kapitaal vrij te maken uit volgroeide activiteiten. Aegon streeft naar een leidende positie in markten waar de verzekeraar goed is gepositioneerd.

Aegon zal een strategisch belang van 29,99 procent in ASR krijgen, naast 2,5 miljard euro in contanten.

Aegon wil van de verkoopopbrengst 1,5 miljard euro terug laten vloeien naar de aandeelhouders en tevens de schulden met 700 miljoen euro afbouwen.

Analisten noemden de deal positief voor beide partijen, hoewel ASR er op middellange termijn meer van kan profiteren.

Aegon publiceert de kwartaalcijfers donderdag voorbeurs. Het aandeel noteerde dinsdag een procent hoger op 4,76 euro.