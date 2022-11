Norwegian Cruise Line ziet verlies afnemen

(ABM FN-Dow Jones) Norwegian Cruise Line heeft, nu het weer steeds meer passagiers mag verwelkomen, het verlies zien teruglopen in het derde kwartaal. Dit bleek dinsdag uit de kwartaalcijfers van de cruisemaatschappij.

In het afgelopen kwartaal leed de maatschappij een verlies van 295 miljoen dollar. Dat was wel een stuk minder dan het verlies van 846 miljoen dollar in het derde kwartaal van 2021.

Het aangepaste verlies van 0,64 dollar per aandeel lag onder het verlies waarop analisten rekenden.

Afgelopen kwartaal ontving Norwegian Cruise Line 526.838 passagiers, bijna tien keer zoveel als vorig jaar. De bezettingsgraad verbeterde dan ook flink, tot 81,5 procent.

Norwegian Cruise Line meldde dat de aangepaste EBITDA afgelopen kwartaal weer positief was. En in het lopende vierde kwartaal zal naar verwachting de aangepaste vrije kasstroom weer positief zijn.

Hoge ticketprijzen en bestedingen aan boord zorgen voor een hogere omzet per passagier per dag. Dit bedrag lag 14 procent hoger dan in 2019. Norwegian Cruise Line had slechts op een eencijferige verbetering gerekend.

Voor het vierde kwartaal rekent Norwegian Cruise Line op een stijging van circa 20 procent. De omzet moet uitkomen op 1,4 tot 1,5 miljard dollar, min of meer in lijn met de verwachtingen van analisten.

Na negen maanden stond het verlies op 1,8 miljard dollar, tegenover 2,9 miljard in de eerste drie kwartalen van 2021. Inmiddels heeft Norwegian Cruise Line dit jaar 1,11 miljoen passagiers vervoerd, en dat waren er nog niet eens 58.000 in dezelfde periode vorig jaar. Toen werden er in het eerste halfjaar zelfs helemaal geen passagiers vervoerd vanwege alle coronamaatregelen.

Het aandeel lijkt dinsdag 2,5 procent hoger te gaan openen.