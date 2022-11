DuPont presteert beter dan verwacht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) DuPont heeft in het derde kwartaal beter dan verwacht gepresteerd. Dit bleek dinsdag uit de cijfers van de Amerikaanse chemiegigant. DuPont rapporteerde een aangepaste winst per aandeel van 0,82 dollar op een netto-omzet van 3,3 miljard dollar, stijgingen op jaarbasis voor beide posten van 4 procent. Autonoom steeg de omzet met 11,0 procent. Dat was in het tweede kwartaal 7,0 procent. De analisten die aan de consensus van FactSet bijdroegen hadden op een winst van 0,79 dollar per aandeel gerekend, met een omzet van 3,2 miljard dollar. Outlook DuPont verwacht voor het lopende vierde kwartaal een aanhoudend sterke vraag in de eindmarkten. Wel waarschuwde CFO Lori Koch voor aanhoudende zwakte in consumentenelektronica en ook bij de halfgeleideractiviteiten. Ook blijven wisselkoerseffecten volgens de financieel directeur op de omzet en de winst drukken. De outlook voor het gehele boekjaar werd gepreciseerd naar een omzet van circa 13 miljard dollar en een aangepaste winst per aandeel van 3,30 dollar. Bij de resultaten over het tweede kwartaal ging het bedrijf nog uit van bandbreedtes die voor de omzet toen werden vastgepind op 13,0 tot 13,4 miljard dollar en voor de winst per aandeel op 3,27 tot 3,43 dollar. Het aandeel Dupont noteerde dinsdag in de elektronische handel voorbeurs 1,2 procent hoger. Bron: ABM Financial News

