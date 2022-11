Europese beurzen verdeeld rond middaguur Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: Deutsche Börse AG

(ABM FN-Dow Jones) De Europese beurzen noteerden dinsdag verdeeld op een macroluwe dag die geheel in beslag kan worden genomen door de tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten. De breed samengestelde STOXX Europe 600 index noteerde dinsdag rond het middaguur een plus van 0,2 procent op 419,10 punten. De Duitse DAX liet een winst zien van 0,3 procent op 13.575,60 punten. De Franse CAC 40 noteerde een verlies van 0,2 procent met een stand van 6.406,39 punten. De Britse FTSE daalde 0,2 procent naar 7.286,54 punten. "Het resultaat van de tussentijdse verkiezingen zou een bevroren Amerika kunnen zijn zonder belangrijke beleidsbeslissingen, een vorm van status quo die gunstig is voor aandelen", aldus Bernard Keppenne op, hoofdeconoom bij CBC Banque. "De handelsdag zou echter volatieler kunnen worden met de opening in New York", waarschuwde analist Salah Bouhmidi van IG Nederland. Een politieke patstelling zou volgens Keppenne kunnen betekenen dat fiscale stimulering ten einde komt, "wat niet noodzakelijkerwijs door de Federal Reserve wordt afgekeurd, omdat het zou leiden tot een vertraging van de economie en dus een terugval van de economie." Dat zou de inflatie drukken, zoals de Fed wil. De detailhandelsverkopen van de eurozone vielen in september op maandbasis 0,4 procent hoger uit tegen een pas op de plaats in augustus. Het gerapporteerde cijfer kwam overeen met de prognose vooraf. Olie werd dinsdag goedkoper. Een december-future West Texas Intermediate noteerde 1,2 procent in het rood op 90,72 dollar, terwijl voor een januari-future Brent 96,91 dollar werd betaald, een daling van 1,0 procent. De euro/dollar noteerde op 0,9996. Bij aanvang van de handelsdag bewoog het muntpaar op 0,9992 en bij het sluiten van de Amerikaanse beurzen op maandag stond er een stand van 1,0020 op de borden.



Bedrijfsnieuws Deutsche Post heeft de outlook voor heel dit jaar verhoogd, nadat de operationele winst op jaarbasis aantrok. Het bedrijf verwacht voor dit jaar een EBIT van circa 8,4 miljard euro te realiseren, waar het eerder nog mikte op 8,0 miljard euro, plusminus 5 procent. De koers van het aandeel Deutsche Post noteerde 0,5 procent lager. Bayer handhaafde de in augustus van dit jaar verhoogde outlook en boekte in het derde kwartaal meer omzet en resultaat. De koers van het aandeel Bayer noteerde een verlies van 4,0 procent. Renault wil zijn activiteiten op het vlak elektrische voertuigen volgend jaar naar de beurs in Parijs brengen. Renault is zijn activiteiten aan het herschikken, wat moet resulteren in een hogere marge. De koers van het aandeel noteerde 1,9 procent lager. Air France-KLM heeft vervroegd 1 miljard euro afgelost van 3,5 miljard euro aan uitstaande staatssteun in Frankrijk. Dit meldde het Frans-Nederlandse luchtvaartconcern maandag nabeurs. De koers van het aandeel noteerde 1,2 procent hoger. In Frankfurt en Parijs bleven de koers van de hoofdaandelen dicht bij de slotnoteringen van maandag, met uitzondering van die van Bayer en verder Qiagen en Sartorius in Frankfurt, die meer dan 2 procent opliepen. Het aandeel Infineon boekte zelfs een koerswinst van meer dan 3 procent. In Amsterdam wonnen de koersen van aandelen ASML en Besi 3,2 en 5,9 procent. Morgan Stanley liet zich positief uit over de halfgeleidersector en noemde de twee Nederlandse chipaandelen als favoriet. Futures Wall Street De Amerikaanse beurzen gaan dinsdag naar verwachting een hogere opening tegemoet. Futures op de S&P 500 index noteerden 0,2 procent in het groen. De S&P 500 steeg maandag 1,0 procent op 3.806,80 punten, de Dow Jones index won 1,3 procent op 32.827,00 punten en de Nasdaq sloot 0,9 procent in de plus bij een stand van 10.564,52 punten. Bron: ABM Financial News

