Valuta: inflatie bepaalt of euro pariteit kan vasthouden

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) De euro noteerde dinsdag rondom pariteit ten opzichte van de dollar. Die munt zet de opwaartse trend niet door, ook al was de Federal Reserve vorige week bij het rentebesluit nog hawkish genoeg. "De daling van de dollar vinden wij in het licht daarvan redelijk verrassend", aldus valutahandelaar Stéphane van der Meer van valutabroker Ebury dinsdag tegen ABM Financial News. "Wij denken ondertussen dat de tussentijdse verkiezingen in de Verenigde Staten geen merkbare impact gaan hebben op de dollarkoers. Anders zal dat zijn als donderdag de Amerikaanse inflatiedata over oktober naar buiten komen en waarbij de aandacht vooral uitgaat naar de kerninflatie over die maand", aldus Van der Meer, die dinsdag de euro zag bewegen in een nauwe bandbreedte. De markt verwacht donderdag over oktober een inflatie van 0,6 procent op maandbasis tegen 0,4 procent in september. De kerninflatie komt naar verwachting op maandbasis uit op 0,5 procent tegen 0,6 procent een maand eerder. De detailhandelsverkopen van de eurozone vielen in september op maandbasis 0,4 procent hoger uit tegen een pas op de plaats in augustus. Het gerapporteerde cijfer kwam overeen met de prognose vooraf. Het enige cijfer dat vandaag in de Verenigde Staten op de agenda staat, betreft het vertrouwen onder kleine ondernemers. Spreker van belang is vandaag de hoofdeconoom van de Bank of England Huw Pill. De euro noteerde dinsdag 0,2 procent lager op 1,0002 dollar. De Europese munt noteerde vlak op 0,8705 Britse pond. Het Britse pond daalde 0,2 procent en noteerde op 1,1487 dollar. Bron: ABM Financial News

