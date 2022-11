Besi en ASML aan kop in lichtgroene AEX Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ANP

(ABM FN-Dow Jones) De Amsterdamse beurs koerste dinsdagochtend licht hoger. Rond de klok van elf uur won de AEX 0,6 procent tot 679,98 punten. Besi en ASML hielpen de AEX in het groen na een positief rapport van Morgan Stanley. De Amerikaanse zakenbank volgt de twee aandelen vanaf nu met een Overwogen advies. Verder ziet analist Salah Bouhmidi van IG Nederland dat de Europese beurzen vooralsnog een pas op de plaats maken op de Amerikaanse verkiezingsdag. "De handelsdag zou echter volatieler kunnen worden met de opening in New York", aldus Bouhmidi. De valutamarkten lijken volgens ING een verdeeld Congres in te prijzen, waarbij de Republikeinen de meerderheid krijgen in het Huis van Afgevaardigden en de Democraten in de Senaat. Dit zou een "relatief beperkte" impact hebben op de dollar. Op de aandelenmarkten zullen sommige sectoren volgens analist Bouhmidi profiteren van de patstelling in de Amerikaanse politiek, zoals defensieve aandelen, terwijl andere, zoals cannabisaandelen, eronder kunnen lijden. Analisten van SEB merkten op dat er wat hoop in de markt is dat historische patronen zich zullen herhalen, wijzend op koerswinsten voor aandelenmarkten na een verkiezingsperiode. Volgens SEB zijn beleggers ook terughoudend in aanloop naar inflatiecijfers later deze week. Verder stelde beleggingsspecialist Kevin Verstraete van Lynx dat het uitblijven van officiële berichten over een herziening van het Chinese coronabeleid op het sentiment begint te wegen. Verstraete wijst hier op de verwachting van Goldman Sachs dat China nog maanden verwijderd is van een volledige heropening. Maar de zakenbank verwacht wel een rally van 20 procent indien de heropening van de Chinese economie zich voordoet. Het muntpaar euro/dollar koerste rond een niveau van 0,9995. De olieprijzen liepen met een procent terug tot krap 91 dollar. Stijgers en dalers Onder de hoofdaandelen gingen de halfgeleiders Besi en ASML aan kop met winsten van respectievelijk 6,0 procent en 3,0 procent, na een positief rapport van Morgan Stanley. ASMI steeg met 2,0 procent, ondanks dat de Amerikaanse zakenbank voor dit aandeel juist een Onderwogen advies gaf. Shell leverde 1,3 procent in. In de AMX won Fugro, na een koersdoelverhoging van ING, 2,2 procent. WDP verloor na een negatief analistenrapport juist 0,5 procent. In de AScX won Majorel 1,7 procent en Avantium 3,4 procent. B&S Group daalde 4,1 procent. Bron: ABM Financial News

