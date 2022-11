Video: eindejaarsrally in aantocht Bericht delen via: Kopieer link

Beeld: ABM Financial News

(ABM FN-Dow Jones) We gaan dit jaar nog een eindejaarsrally zien. Dit verwacht vermogensbeheerder Cees Smit van Today's Group. Als koersdoel voor de AEX hanteert Smit 740 punten voor het einde van 2022. "Een aantal techaandelen kan enorm hard herstellen denk ik", verklaart Smit zijn optimisme. Hij wijst bijvoorbeeld op de grafiek van ASM International. En ook Meta en Google zijn in de optiek van Smit inmiddels goedkoop. Verder denkt de vermogensbeheerder dat de meeste stijgingen aan de rentekant wel geweest zijn. En de kleine stappen die nog volgen, zijn ingeprijsd. En ook de midterm-verkiezingen in Amerika zullen volgens Smit geen heel grote verrassingen opleveren. Klik hier voor: eindejaarsrally in aantocht Bron: ABM Financial News

Bron: ABM Financial News